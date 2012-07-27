Скандал на Олимпиаде. Организаторы назвали Гродно российским городом и придумали Белорусскую область

Новости Олимпиады. На официальном сайте лондонской Олимпиады в библиографических данных спортсменов, организаторы называют белорусский город Гродно регионом России. Так, в личных профилях волейболиста сборной России Александра Бутько указано, что он родился в российском городе Гродно.

И это не единственная ошибка на сайте. По мнению организаторов, города Киев, Житомирская область, а также Белорусская и Армянская области находятся на территории Российской Федерации.

Тим Поттер, представитель сайта лондонских Игр, переложил вину за допущенные ошибки в профилях спортсменов на национальные олимпийские комитеты, поскольку они несут ответственность за правильность биографических данных спортсменов, сообщает ctv.by со ссылкой на Kyiv Post.

Напомним, ранее организаторы Олимпиады в Лондоне назвали Казахстан, Украину, Грузию и Азербайджан регионами России. У многих спортсменов сборной России, родившихся в Украине, местом рождения названа Украинская область, но обозначенная как часть России. Например, местом рождения волейболиста сборной России Тараса Хтея обозначена Львовская область (Россия), у гимнастки сборной России Каролины Севастьяновой указан Украинский регион (Украина).