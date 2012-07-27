Олимпиада 2012. Первый допинговый скандал на Олимпиаде: дисквалифицирован греческий легкоатлет

Новости Олимпиады. За день до торжественной церемонии открытия Олимпийских игр 2012 разгорелся первый допинговый скандал. Чемпион мира 2012 года в прыжках в высоту грек Димитрис Хондрокукис уличен в применении запрещенных препаратов и не примет участия в Олимпийских играх в Лондоне.

По словам отца Хондрокукиса, атлет уличен в применении стероида станозолола. Хондрокукис не признал факт употребления допинга и потребовал вскрытия контрольной пробы «B». Несмотря на то, что официальные результаты допингового теста пока не опубликованы, спортсмен принял решение сняться с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Кириакос Хондрокукис, отец и тренер спортсмена:

Мы получили информацию, что антидопинговый тест, который прошел мой сын, показал, что допинг-проба на запрещенное вещество станозолол была положительной. Несмотря на то, что мы считаем подобный результат невероятным, мы, тем не менее, совершенно не собираемся подвергать сомнению результат проведенного контроля. Димитрис пропустит Олимпиаду, а его мечта останется нереализованной.

Это не первый скандал в олимпийской сборной Греции накануне старта Игр. Легкоатлетка Параскеви Папахристу, фаворитка соревнований в тройном прыжке, не поехала в Лондон из-за расистких высказываний в своём Twitter. Столь суровое наказание для спортсменки вынес Национальный олимпийский комитет Греции.

Ранее президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос заявил, что завоёванные медали должны быть честно заработанными.

Спирос Капралос, президент Олимпийского комитета Греции:

Мы не потерпим допинга. Да, мы хотели бы завоевать больше олимпийских медалей, но это должны быть чистые медали.

Несколько дней назад Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало данные, согласно которым более 100 спортсменов в различных видах спорта не прошли необходимые тесты. Они не были допущены к отборочным соревнованиям в преддверии Олимпиады в Лондоне.

Справка ctv.by

Cанозолол – анаболиr, запрещенный к применению в спорте. Этот препарат обычно используют в качестве лекарства для лошадей. Точно такое же вещество было обнаружено по результатам допинг-теста у канадского легкоатлета Бена Джонсона в 1988 году. Он выиграл золотую олимпийскую медаль и установил мировой рекорд, а спустя три дня был дисквалифицирован.