Олимпиада 2012. Организаторы Олимпиады запретили использовать wi-fi на спортивных объектах

Новости Олимпиады. Организаторы Олимпийских игр запретили зрителям проносить на спортивные объекты устройства, позволяющие создание персональных точек раздачи Wi-Fi-сигнала. Это первый подобный запрет в истории Олимпиад.



Запрет на Wi-Fi вызван тем, что множество одновременно работающих персональных Wi-Fi-сетей могут помешать другим мобильным коммуникациям и создать помехи в работе СМИ.

Кроме персональных точек доступа Wi-Fi введён запрет и на 3G-хабы (в том числе iPhone, iPad, смартфоны на базе Android). Сами мобильные устройства не запрещены, однако пользование данной функцией не допускается. Каким образом будет контролироваться запрет, пока неизвестно. Помимо всего прочего, на Олимпиаду не допускаются рации, разного рода «глушилки» и радиосканеры.

Наряду с персональным Wi-Fi под запрет на Летних Олимпийских играх в Лондоне, попали алкогольные напитки, огнестрельное оружие, взрывчатые и токсичные вещества, медицинские препараты строгого учета.