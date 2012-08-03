Олимпиада 2012. Белорусская штангистка Ирина Кулеша завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. В весовой категории до 75 кг на Олимпийских Играх в Лондоне, белоруска Ирина Кулеша заняла 3-е место с результатом 269 кг (121 кг – рывок + 148 кг – толчок).

До этого 26-летней брестчанке катастрофически не везло: на Олимпиаде-2008 в Пекине, чемпионате мира-2010 и чемпионате Европы-2011 девушка занимала четвёртые места.

Ирина Кулеша, обладательница бронзовой медали на Олимпийских Играх в Лондоне:

Эта деревянная медаль уже закрепилась за мной. Но я хочу сказать спасибо своим эмоциям, которые помогли мне преодолеть себя. Я выплеснула их полностью и четвертое место прошло стороной. Справедливость восторжествовала!

Примечательно, что на соревнованиях по тяжелой атлетике у женщин в весовой категории до 75 килограммов все медали завоевали спортсменки из бывшего СССР. «Золото» досталось Светлане Подобедовой из Казахстана, «серебро» – россиянке Наталье Заболотной, «бронза» – белоруске Ирине Кулеше.

Борьба за золото в этой весовой категории развернулась между россиянкой Натальей Заболотной и представительницей Казахстана Светланой Подобедовой. Спортсменки несколько раз переписывали историю мировых рекордов, выполняя второе упражнение. Однако за счет меньшего собственного веса (291 кг в сумме) олимпийской чемпионкой стала Подобедова. Россиянка Заболотная завоевала серебряную медаль.

Белорусская штангистка Ирина Кулеша присоединилась к проекту «Олимпийский выбор», направив Br50 млн. в СДЮШОР «Пуща» города Каменца. Несмотря на то, что в этой спортивной школе нет отделения тяжелой атлетики, Ирина попросила организаторов сделать исключение, так как, по словам спортсменки, именно там ее научили любить и «уважать спорт, бороться за победу и двигаться к спортивным вершинам».

Напомним, в рамках проекта «Олимпийский выбор» Президентский спортивный клуб предоставляет каждому чемпиону и призеру Игр XXX летней Олимпиады в Лондоне право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания спонсорской помощи. Сумма зависит от результата спортсмена (национальной команды) и составляет за третье место - Br50 млн., за второе место - Br75 млн., за первое место - Br100 млн.

Справка ctv.by

Ирина Кулеша — уроженка Каменецкого района. Родилась в многодетной семье: мама Ирины одна вырастила пятерых детей. В школе Ирина занималась бегом, волейболом и только потом перешла в тяжелую атлетику. Атлетка часто вспоминает историю, которая повлияла на дальнейшую судьбу: в деревню, где жила семья Кулеша, приехал тренер из Брестского училища Олимпийского резерва и уговорил маму Иры отпустить девочку в областной центр.

Ирина имеет воинское звание прапорщика, состоит в Спортивном комитете Министерства обороны РБ.



