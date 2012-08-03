Олимпиада-2012. Тозик опроверг причастность белорусского НОК к задержанной в Норвегии незаконной партии билетов на Игры

Новости Олимпиады. Накануне также прозвучал комментарий в отношении информации, которую распространило агентство «Рэйтэрс» о билетах на олимпийские игры, которые были обнаружены в Норвегии и находились в незаконном обороте. По данным полиции, ими были изъяты 900 билетов, 500 из которых пытался ввезти гражданин Польши и еще 400 переслать посылкой. Они якобы предназначались для олимпийских комитетов России и Беларуси, спортивным федерациям или спонсорам.

Анатолий Тозик опроверг причастность белорусского НОК к задержанной в Норвегии незаконной партии билетов на лондонские игры. Ранее и в Великобритании был выявлен черный рынок торговли олимпийскими билетами. Они распределялись через Интернет норвежской фирмой «Евротим», получившей около 5 тысяч подлинных купонов на Игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.