Скандалы Олимпиады-2012. Белорус Иван Тихон снят с Игр за положительный допинг-тест 8-летней давности

Новости Олимпиады. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение отстранить метателя молота Ивана Тихона от участия в Олимпийских играх. Причиной послужил положительный результат допинг-пробы, взятой на Олимпиаде-2004 в Афинах, где Иван выиграл серебро.

По правилам антидопинговой комиссии допинг-пробы хранятся 8 лет и могут быть перепроверены с использованием новых методик обнаружения запрещенных препаратов. Срок хранения афинской пробы истекал двадцать восьмого августа. Международная легкоатлетическая федерация за несколько дней до выступления Ивана на Олимпиаде сообщила, что в афинских пробах спортсмена обнаружены запрещенные вещества. Напомним, выступление белорусского метателя молота Ивана Тихона на Олимпийских Играх в Лондоне должно было состояться сегодня, 3 августа.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

К сожалению, наша Национальная федерация легкой атлетики вынуждена была снять с соревнований Ивана Тихона. Снять по требованию Международной федерации легкой атлетики. Ее требование основывалось на повторном анализе пробы, взятой у Тихона 8 лет назад. Как говорится, без комментариев. Пробы, которые были взяты у Ивана в связи с этой Олимпиадой, показали полную готовность к завоеванию высшей награды. И мы на это надеялись, и Иван в это верил. Инкриминируется ему то, что якобы в той его пробе уже сейчас были обнаружены запрещенные к употреблению препараты. Нам эти препараты письменно пока никто не называл. И сообщили об этом 29 июля в конце дня, потребовав от Ивана, чтобы он объяснил, как это 8 лет назад у него что-то было. Он ехал как раз на Олимпийские игры в Лондон и попросил: дайте мне хотя бы чуть-чуть времени, я постараюсь собрать материал - справки из больницы, где тогда лечился, какие лекарства принимал.

Поскольку у атлета уже не оставалось времени, чтобы собрать необходимые справки о проводимом тогда медикаментозном лечении, федерация легкой атлетики Беларуси была вынуждена отстранить его от участия в Олимпиаде. В противном случае от олимпийских стартов могли отстранить всю белорусскую команду.

Как отметил вице-президент Национального олимпийского комитета Сергей Тетерин, Белорусская федерация легкой атлетики будет проводить свое расследование и бороться за права спортсмена.

Сергей Тетерин, вице-президент Национального олимпийского комитета:

У любого человека и гражданина есть права. Если бы спортсмену дали время на защиту своей позиции, сообщили обо всем за месяц, это еще было бы понятно. Но когда это говорят за день — это отсутствие прав человека, этики, всего, чего можно. Вспоминают, что было восемь лет назад. На тот период эти препараты еще не рассматривались. В такую ситуацию сейчас может попасть абсолютно любой спортсмен. Кто-то сделал так, чтобы это произошло именно в преддверии старта соревнований легкоатлетов на Олимпиаде. Иван готов собирать документы, бороться за свои права. Но невозможно за два дня собрать всю нужную информацию, даже если она есть в наличии.

Согласно положению Олимпиады, если спортсмена не допускают к соревнованиям, он должен покинуть олимпийскую деревню.

Сергей Тетерин, вице-президент Национального олимпийского комитета:

Позиция же самого спортсмена, несмотря на все коллизии, была такова: если допустят – я готов выступать, не допустят – я все прекрасно понимаю и не хочу подводить нашу команду. Могу поддерживать свою команду либо на трибунах, либо дома.

Напомним, после Олимпиады в Пекине белорусские спортсмены Иван Тихон и Вадим Девятовский оказались в центре допингового скандала по результатам допинг-проб, взятых у спортсменов на Олимпиаде. Атлеты обвинялись в применении запрещённых препаратов. На Олимпиаде в Пекине Девятовский занял второе место, Тихон – третье. На протяжении двух лет Тихон и Девятовский доказывали свою невиновность. Тихону грозила двухлетняя дисквалификация, Девятовскому – пожизненная, причем у них отобрали олимпийские медали. Спортсмены обратились в Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Расследование дела длилось 19 месяцев и в июне 2010 года все обвинения в адрес спортсменов, связанные с применением допинга на Олимпиаде-2008 в Пекине были сняты, а награды возвращены.

Вадим Девятовский не принимает участие в Олимпиаде-2012 из-за травмы. Бронзовый призёр Игр в Пекине уверен, что отстранение Ивана Тихона от участия в Олимпийских играх в Лондоне – расплата за его победу в деле, связанном с применением допинга на Олимпиаде-2008 в Пекине, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТа.

Вадим Девятовский, белорусский метатель молота, призёр Олимпийских игр:

Иван Тихон – настоящий спортсмен и человек. Сильный и стойкий. Сама ситуация свидетельствует, что все было сделано для того, чтобы снять Ивана Тихона с соревнований. После Олимпиады в Пекине, когда мы отвоевали свое право на медали в Международном суде, нам многие говорили, что мы сделали невозможное. Такое, дескать, не прощается. Это отголоски той истории. За это время у спортсмена такого уровня взяты сотни проб на различных соревнованиях, но взяли пробу, срок хранения которой вот-вот истекает – восьмилетней давности, когда сложно собрать какие-либо документы, да и просто надо время вспомнить, что было восемь лет назад.

Обновлено 04.08.2012

Белорусский метатель молота Иван Тихон вернулся вчера вечером в Беларусь. Трёхкратному чемпиону мира сложно комментировать скандальное возвращение с Олимпиады в Лондоне.

Иван Тихон, белорусский метатель молота, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, двукратный призёр Олимпийских игр:

Все произошло совсем недавно, пока тяжело что-то сказать, как-то прокомментировать случившееся. А я не люблю сотрясать воздух просто так. Я хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, верил в меня, наделся.

По его словам, он знал, что допинг-проба А в 2004 году была положительной, однако решение о том, допускать или не допускать спортсмена к соревнованиям принимал олимпийский комитет, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

От дальнейших комментариев Тихон отказался.

Обновлено 09.08.2012

Надежда Остапчук, олимпийская чемпионка Игр в Лондоне считает несправедливым и неспортивным решение об отстранении белорусского атлета Ивана Тихона от соревнований, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТа.

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Ваня - человек, который посвятил всю свою жизнь спорту. Очень обидно, что так произошло. С ним обошлись несправедливо. Получается, что для одних правила действуют, а для других нет - двойные стандарты. Это не по-спортивному. Все должны быть в равных условиях. Должны быть четкие правила. Как человек может быть наказан за что-то спустя 8 лет? Они отобрали у него медаль Афин и дисквалифицировали только сейчас. Это уже двойное наказание. Плюс за Пекин спортсмен был отстранен просто ни за что, из-за ошибки самого Олимпийского комитета. В это время он мог бороться за звания чемпиона мира и чемпиона Европы. Нужны специалисты (спортивные юристы), которые могли бы отстаивать наше мнение, защищать репутацию нашей страны на любом уровне. Но пока таких людей у нас пока нет.