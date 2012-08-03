Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Белорусский стрелок Сергей Мартынов завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. Белорусский стрелок Сергей Мартынов завоевал медаль высшей пробы олимпийского турнира в стрельбе из малокалиберной винтовки лёжа. Это первая золотая олимпийская медаль в истории суверенного белорусского стрелкового спорта.

С победой и новым мировым рекордом Сергея Мартынова поздравил президент Александр Лукашенко. «Сердечно поздравляю тебя с ярким выступлением, которое принесло первую золотую медаль в копилку белорусской команды на летних Олимпийских играх 2012 года. Убежден, что твоя победа вдохновит наших олимпийцев на новые спортивные достижения», - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси Александр Лукашенко за блестящее выступление на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне наградил Сергея Мартынова орденом Отечества III степени.

Новоиспечённый олимпийский чемпион перечислит 100 млн рублей в минскую детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13 по стрелковому спорту в рамках проекта «Олимпийский выбор». Акция реализуется Президентским спортивным клубом при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма.

В квалификационном турнире Мартынов показал максимально возможный результат – 600 очков. В финале наш спортсмен стрелял еще более уверенно, установив новый мировой рекорд – 705 и 5 десятых балла.

Эдуард Ярош, тренер Сергея Мартынова:

Финальную серию Сергей провёл великолепно. Он серьёзно, сосредоточено готовился к каждому выстрелу, как делал это на тренировках. Сергей знает свою работу, поэтому выполнил её отлично.

Сергей Мартынов, олимпийский чемпион:

Это был не самый тяжелый финал в моей жизни по эмоциональному напряжению. Свою роль сыграл и приличный отрыв от соперников по итогам квалификации. Все-таки отставание шедшего четвертым соперника составляло 5 очков. В стрельбе лежа отыграть такое практически невозможно. Хотя золота это мне, конечно, не гарантировало. А вот в середине финала, когда отрыв рос и рос, появилась уверенность в победе. О повторении же рекорда мира задумался под самый конец финала. Когда золотую медаль уже почти в руках держал, легко стрелялось.

Эдуард Ярош, тренер Сергея Мартынова:

Финальную серию Сергей провёл великолепно. Он серьёзно, сосредоточено готовился к каждому выстрелу, как делал это на тренировках. Сергей знает свою работу, поэтому выполнил её великолепно.

Олимпийский чемпион признаётся, что будет продолжать спортивную карьеру до тех пор, пока стрельба будет приносить удовольствие.

Сергей Мартынов, олимпийский чемпион:

Буду выступать до тех пор, пока стрельба будет приносить удовольствие. Считаю, в первую очередь нужно думать об этом, а потом уже о медалях. Медаль с Олимпийских Игр в Лондоне положу где-нибудь в шуфлядке. У меня на стене ни одной медали не висит. Да и вообще эта медаль сильно жизнь мою не изменит. Все как было, так и останется.

Мартынов отмечает, что стрельба лёжа – непредсказуемый вид спорта, здесь нет привилегий, даже если накануне спортсмен выиграл несколько соревнований.

Сергей Мартынов, олимпийский чемпион:

Кто будет в финале - вещь непредсказуемая. Стало ли для меня сюрпризом второе место бельгийца Лионеля Кокса? Ничего удивительного в этом не вижу. Я пользуюсь винтовкой «Аншутц» 1999 года выпуска, хотя у меня есть и новая, модная «Блэйкер». Но перед Олимпийскими играми было поздно что-то менять. А экипировка хоть и старая, 1996 года, но приносит результат. А коли так, зачем что-то менять? Есть у меня и новая. Что касается патронов, то давайте не будем трогать эту тему. Она бесконечная, причем не только у нас, а у всех. Идеальные патроны никто не делает, поэтому приходится лежа на рубеже разгребать кучу и выбирать из того, что есть. Я часто пользуюсь еще советскими патронами «Олимп» 1985 года выпуска, и зачастую они лучше современных, производимых за границей.

На Олимпийских Играх в Лондоне бельгиец Лионель Кокс с общим результатом 701,2 очка завоевал серебро, словенец Раймонд Дебевец (701 очко) – бронзу.

Справка ctv.by

Сергей Мартынов начал спортивную карьеру в сборной СССР, в 20 лет дебютировал в 1988 году на Играх в Сеуле. Мартынов – двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2000 и 2004) в стрельбе из винтовки на 50 м из положения лёжа, чемпион мира. Сергей Мартынов - подполковник Вооруженных Сил, воспитывает двух дочерей.