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Ольга Власова перед этапом КМ: «Давление колоссальное – оно, наверное, на здоровье спортсменов сказывается»

18 апреля 2019 20:32
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Новости Беларуси. Второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет в Минске уже в эти выходные. Белорусская столица ждет 170 участников из 36 стран. Впервые состязания в этом виде спорта примет главная площадка «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На пресс-конференции, посвященной скорому старту, главком сборной Ольга Власова отметила, что новые батуты, на которых выступят участники мирового кубка, позволяют набирать высоту без лишних усилий. Но в то же время спортсменам понадобится время, чтобы к ним приспособиться.

Белорусская сборная подходит к домашнему этапу с боевым настроением. Правда, в женской части команды есть потери: Ангелина Хотян прооперирована и не сможет составить дуэт Валентине Богомоловой. А меж тем эта пара взяла золото в синхронных прыжках на первом этапе этого сезона в Баку. Также в столице Азербайджана подтвердил свой класс олимпийский чемпион Владислав Гончаров. Дома от белорусской команды ждут не менее успешного выступления.

Ольга Власова перед этапом КМ: «Давление колоссальное – оно, наверное, на здоровье спортсменов сказывается»-1

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Здесь вот это давление колоссальное – то, о чем вы говорите – оно, наверное, на здоровье спортсменов сказывается. Потому что где-то состав можно было менять, можно было кого-то где-то не повезти, подлечить больше, то здесь такой возможности нет. То есть они, получается, как роботы: они должны все время показывать результат.

Отметим, выступление на Кубке мира невероятно важно для спортсменов. По сумме шести этапов батутисты разыграют олимпийские лицензии в Токио. Минский старт к тому же будет тестовым ко II Европейским играм.

# Европейские игры # Ольга Власова # Фотофакт

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