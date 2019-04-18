Ольга Власова перед этапом КМ: «Давление колоссальное – оно, наверное, на здоровье спортсменов сказывается»

Новости Беларуси. Второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет в Минске уже в эти выходные. Белорусская столица ждет 170 участников из 36 стран. Впервые состязания в этом виде спорта примет главная площадка «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На пресс-конференции, посвященной скорому старту, главком сборной Ольга Власова отметила, что новые батуты, на которых выступят участники мирового кубка, позволяют набирать высоту без лишних усилий. Но в то же время спортсменам понадобится время, чтобы к ним приспособиться.

Белорусская сборная подходит к домашнему этапу с боевым настроением. Правда, в женской части команды есть потери: Ангелина Хотян прооперирована и не сможет составить дуэт Валентине Богомоловой. А меж тем эта пара взяла золото в синхронных прыжках на первом этапе этого сезона в Баку. Также в столице Азербайджана подтвердил свой класс олимпийский чемпион Владислав Гончаров. Дома от белорусской команды ждут не менее успешного выступления.