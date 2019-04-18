«Программа максимум»: какие задачи ставят перед II Европейскими играми сборные по баскетболу 3х3

Организаторы уверяют, что площадка к форуму изменится до неузнаваемости. Белорусские баскетболисты начали готовиться к предстоящему мультифоруму с 2017 года, а на попадание в национальные команды, которые представят нашу страну на II Европейских играх, претендуют 20 спортсменов. Окончательный состав как у мужчин, так и у женщин будет объявлен в июне, по окончании чемпионата страны.

Новости Беларуси. Баскетбол 3 на 3 будет представлен на II Европейских играх в Минске. Состязания примет Palova Arena, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Волк, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3: Программа максимум. Больше всего нас устроят только золотые медали. Мы понимаем, что в Беларуси баскетбол три на три пока еще молодой, развивается не так давно по отношению к другим нашим европейским конкурентам. Но, безусловно, нацеливаем на победу в каждом матче.

Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Конечно, задачи ставлю перед ребятами максимальные – попадание в финал. Но сами понимаете: уровень конкурентов достаточно серьезный. Это и Латвия, Россия, Сербия и ряд других европейских стран, где развивается баскетбол три на три. Поэтому это очень тяжелая задача.

16 баскетбольных сборных как у мужчин, так и у женщин будут бороться за главный трофей II Европейских игр в Минске. Участники будут поделены на две подгруппы. В основной раунд выходят по две лучшие команды.