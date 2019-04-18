«Моё присутствие начнется с участия в эстафете огня»: Мелитина Станюта рассказала о II Европейских играх

Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, как наблюдает за соревнованиями и как будет болеть за белорусских гимнасток на мультифоруме в Минске.

Мелитина Станюта:

На вторых Европейских играх, наверное, мое присутствие начнется с моего участия в эстафете огня. Это очень здорово. Могу даже сказать когда: 20 числа я несу.

Буду ли я кричать девчонкам? Если я буду комментировать – наверное, нельзя. Но поверьте: если сижу, комментирую соревнования, я подпрыгиваю, я ерзаю, я закрывают рот. То есть очень сложно оставаться спокойной и смотреть на своих.

Если я не буду комментировать, конечно, буду кричать. Я не могу это держать в себе.

Мелитина Станюта: Если бы Игры были у нас в 2017 году, это было бы для меня стимулом остаться ещё на год