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«Мы работать умеем»: на какой результат рассчитывают белорусы на ЧЕ по пляжному волейболу U-18

16 августа 2018 11:18
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Новости Беларуси. 16 августа в чешском Брно стартуют первые матчи чемпионата Европы U-18 по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди 32 мужских и женских команд есть и наши соотечественники. Покорять чешский песок отправились Дарья Борис и Виктория Костючик, мужскую же команду представят Никита Коновалов и Матвей Босяев.

«Мы работать умеем»: на какой результат рассчитывают белорусы на ЧЕ по пляжному волейболу U-18-1

Матвей Босяев, игрок сборной Беларуси (U-18) по пляжному волейболу:
Надеемся, что попадем мы в восьмерку. Конечно, хотелось бы выиграть чемпионат Европы. Но тут как повезет еще.

«Мы работать умеем»: на какой результат рассчитывают белорусы на ЧЕ по пляжному волейболу U-18-4

Дмитрий Янюк, старший тренер национальной команды по пляжному волейболу:
Наши ребята, я думаю, могут вполне реально побороться за место в восьмерке. Вполне реально. У нас уже были в свое время такие успехи тех ребят, которые сейчас выступают на международной арене за основную команду. Мы были пятыми в мире, третьими в Европе по старшим возрастным категориям. Мы работать умеем.

К слову, чуть больше недели назад наши сборники принимали участие в розыгрыше кубка Беларуси, что помогло ребятам в полной мере почувствовать свои силы и подкорректировать недостатки. Удастся ли нашим ребятам покорить чешский Брно, узнаем 19 августа.

# Волейбол # Матвей Босяев # Дмитрий Янюк # Фотофакт

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