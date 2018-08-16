«Мы работать умеем»: на какой результат рассчитывают белорусы на ЧЕ по пляжному волейболу U-18

Среди 32 мужских и женских команд есть и наши соотечественники. Покорять чешский песок отправились Дарья Борис и Виктория Костючик, мужскую же команду представят Никита Коновалов и Матвей Босяев.

Матвей Босяев, игрок сборной Беларуси (U-18) по пляжному волейболу: Надеемся, что попадем мы в восьмерку. Конечно, хотелось бы выиграть чемпионат Европы. Но тут как повезет еще.

Дмитрий Янюк, старший тренер национальной команды по пляжному волейболу:

Наши ребята, я думаю, могут вполне реально побороться за место в восьмерке. Вполне реально. У нас уже были в свое время такие успехи тех ребят, которые сейчас выступают на международной арене за основную команду. Мы были пятыми в мире, третьими в Европе по старшим возрастным категориям. Мы работать умеем.

К слову, чуть больше недели назад наши сборники принимали участие в розыгрыше кубка Беларуси, что помогло ребятам в полной мере почувствовать свои силы и подкорректировать недостатки. Удастся ли нашим ребятам покорить чешский Брно, узнаем 19 августа.