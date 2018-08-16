Прямой эфир

Белорусские волейболисты с победы стартовали в квалификации ЧЕ-2019

16 августа 2018 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В первой встрече команде Виктора Бекши обыграла норвежцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболисты с победы стартовали в квалификации ЧЕ-2019-1

Первый сет остался за белорусскими спортсменами. Они победили достаточно уверенно – 25:17. Дальше скандинавы начали навязывать борьбу. Второй сет им взять не удалось, а вот в третьем они переиграли хозяев 25:18. Решающей стала четвертая партия. Там не без труда победу праздновали Белорусы, 28:26. У них же победа в матче 3:1.

Белорусские волейболисты с победы стартовали в квалификации ЧЕ-2019-4

Виктор Бекша, главный тренер сборной Беларуси по волейболу:
Здорово сыграли в конце на блоки, и во второй партии такая же получилась игра в принципе. Здорово сыграли в защите и важные мячи забили в доигровках. Вот это и склонило чашу весов в нашу сторону.

Белорусские волейболисты с победы стартовали в квалификации ЧЕ-2019-7

Самым результативным игроком матча стал Андрей Радюк. У него 16 набранных очков. Также хороший результат в составе нашей команды у Сергея Бусела – 14 баллов. Следующий матч в квалификации белорусы проведут 19 августа против сборной Испании.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко обыграла 8-ю ракетку мира и вышла в 3-й круг турнира в Цинциннати
16 августа 2018 06:34

Арина Соболенко обыграла 8-ю ракетку мира и вышла в 3-й круг турнира в Цинциннати

На подготовку ко II Европейским играм выделят 77 миллионов рублей
15 августа 2018 17:38

На подготовку ко II Европейским играм выделят 77 миллионов рублей

У нас в атаке быстрые футболисты. Александр Глеб о матче БАТЭ – «Карабах» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
15 августа 2018 06:32

У нас в атаке быстрые футболисты. Александр Глеб о матче БАТЭ – «Карабах» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов