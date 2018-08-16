Белорусские волейболисты с победы стартовали в квалификации ЧЕ-2019

Новости Беларуси. В первой встрече команде Виктора Бекши обыграла норвежцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет остался за белорусскими спортсменами. Они победили достаточно уверенно – 25:17. Дальше скандинавы начали навязывать борьбу. Второй сет им взять не удалось, а вот в третьем они переиграли хозяев 25:18. Решающей стала четвертая партия. Там не без труда победу праздновали Белорусы, 28:26. У них же победа в матче 3:1.

Виктор Бекша, главный тренер сборной Беларуси по волейболу:

Здорово сыграли в конце на блоки, и во второй партии такая же получилась игра в принципе. Здорово сыграли в защите и важные мячи забили в доигровках. Вот это и склонило чашу весов в нашу сторону.