Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»

Новости Беларуси. В Заславле радуют своими успехами наши байдарочники и каноисты. О уже завоёванных наградах на гребном канале и о предстоящих стартах рассказывает корреспондент СТВ.

Ирина Петыш, СТВ:

27 июня в Заславле белорусские спортсмены буквально загребают медали II Европейских игр. Хороший тон для всей сборной задала байдарочница Ольга Худенко: она завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров. Кстати, на старт сегодня Ольга выходила уже в статусе чемпионки II Европейских игр.