Каноистки Макарченко и Климова о серебре II Европейских игр: «Для нас это стимул, чтобы не расслабляться»

Новости Беларуси. Есть первая медаль у наших каноистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Есть первая медаль у наших каноистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежда Макарченко и Ольга Климова на дистанции в 500 метров стали вторыми.
Надежда Макарченко, серебряный призер II Европейских игр:
Серебро – это такая медаль, это приятно и неприятно. Мы знаем свои нюансы, знаем, над чем нам работать, поэтому для нас это стимул, чтобы не расслабляться. Мы рады.
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Наши гребцы уже подарили нам невероятные эмоции с утра, однако это ещё не всё. Впереди ещё 7 финальных заездов, а значит мы будем продолжать поддерживать наших спортсменов и верить в медали.
Интригу в соревнования вносит и погода. Если вчера все заезды проходили под палящим солнцем, то сегодня над Заславлем сгустились тучи, периодически набегает ветер и накрапывает дождь. Волонтеры ещё с утра начали выдавать дождевики, но пока погода никак не влияет на расписание заездов.
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