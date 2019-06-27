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Каноистки Макарченко и Климова о серебре II Европейских игр: «Для нас это стимул, чтобы не расслабляться»

27 июня 2019 10:33
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Новости Беларуси. Есть первая медаль у наших каноистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Каноистки Макарченко и Климова о серебре II Европейских игр: «Для нас это стимул, чтобы не расслабляться»-1

Надежда Макарченко и Ольга Климова на дистанции в 500 метров стали вторыми.   

Каноистки Макарченко и Климова о серебре II Европейских игр: «Для нас это стимул, чтобы не расслабляться»-4

Надежда Макарченко, серебряный призер II Европейских игр:   
Серебро – это такая медаль, это приятно и неприятно. Мы знаем свои нюансы, знаем, над чем нам работать, поэтому для нас это стимул, чтобы не расслабляться. Мы рады.   

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Каноистки Макарченко и Климова о серебре II Европейских игр: «Для нас это стимул, чтобы не расслабляться»-7

Наши гребцы уже подарили нам невероятные эмоции с утра, однако это ещё не всё. Впереди ещё 7 финальных заездов, а значит мы будем продолжать поддерживать наших спортсменов и верить в медали.   

Каноистки Макарченко и Климова о серебре II Европейских игр: «Для нас это стимул, чтобы не расслабляться»-10

Интригу в соревнования вносит и погода. Если вчера все заезды проходили под палящим солнцем, то сегодня над Заславлем сгустились тучи, периодически набегает ветер и накрапывает дождь. Волонтеры ещё с утра начали выдавать дождевики, но пока погода никак не влияет на расписание заездов.   

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# Европейские игры # Надежда Макарченко # Ольга Климова # Фотофакт

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