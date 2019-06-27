Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»

Золотое сияние белорусского спорта. Сегодня II Европейские игры преодолевают недельный рубеж. В медальном зачёте наша страна на второй строчке с 45 наградами. И это больше, чем 4 года назад в Баку. К слову, накануне национальная копилка потяжелела на 4 медали.

Шестой день континентального первенства открыл турнир по гребле на байдарках и каноэ. С ним были связаны главные надежды белорусских болельщиков. И они оправдались. Наши фавориты Марина Литвинчук и Ольга Худенко стали победительницами финала на 500 метров и взяли первое золото сборной. Девушки не уступали лидерство до самого финиша, и праздновать успех начали ещё до того, как пересекли ленту.

Ольга Худенко, чемпионка II Европейских игр по гребле на байдарках:

Моя напарница начала за 100 метров кричать «Едь ровно!», а я всё ещё добавляла. А потом я посмотрела, что да, можно уже и покричать. Но, вообще, я предпочитаю, вот, сошли с пьедестала, сняли медали, забыли и работаем дальше. У нас серьёзные задачи.

Ещё одну награду завоевал Олег Юреня. Километровую дистанцию в байдарке-одиночке белорусский атлет преодолел третьим. Олег Юреня, серебряный призер II Европейских игр по гребле на байдарках:

После заезда я сам был счастлив, что у меня есть медаль, бронзовая медаль. И то, что я завоевал её дома для своих родных, для трибун, для всех болельщиков, мне втройне приятно завоевывать медали дома, хотя вдвойне ответственней. Хотелось, конечно, выиграть, по силам чувствовалось, что мог. Но я ещё не дошёл, на самом деле, до той кондиции, максимальной своей формы в связи с предыдущей простудой.

Меньше повезло каноисту Максиму Петрову. В гонке на 1000 метров он финишировал четвёртым.

В вольной борьбе за титул чемпиона в категории до 86 килограммов Али Шабанов сражался с российским спортсменом Дауреном Куруглиевым. Белорус вышел из этой схватки с серебряной медалью.

В стрельбе из лука Карина Деминская в четвертьфинальной встрече с голландкой Габриэлой Баярдо уступила со счетом 5:6. Не удалось пройти в полуфинал и Карине Козловской. Её перестрелка с Лучиллой Боари завершилась победой итальянки.

Впрочем, успех принесло пулевое оружие. В финальном раунде стрельбы из малокалиберной винтовки из трёх положений на 50 метров Юрий Щербацевич стал вторым и добавил ещё одно серебро в медальный зачёт страны.

Юрий Щербацевич, серебряный призер II Европейских игр по пулевой стрельбе:

Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость.

По традиции, все соревнования проходили под восторженный гул зрителей. В главной фан-зоне у Дворца спорта прошёл очередной мини-фесиваль под открытым небом. Поддерживали спортсменов и заряжали энергией болельщиков Национальный оркестр имени И. Жиновича, государственный академический ансамбль «Хорошки», Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Макс Лоренс, Жанет и другие именитые артисты.