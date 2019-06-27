Прямой эфир

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»

27 июня 2019 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Золотое сияние белорусского спорта. Сегодня II Европейские игры преодолевают недельный рубеж. В медальном зачёте наша страна на второй строчке с 45 наградами. И это больше, чем 4 года назад в Баку. К слову, накануне национальная копилка потяжелела на 4 медали.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-1

Шестой день континентального первенства открыл турнир по гребле на байдарках и каноэ. С ним были связаны главные надежды белорусских болельщиков. И они оправдались. Наши фавориты Марина Литвинчук и Ольга Худенко стали победительницами финала на 500 метров и взяли первое золото сборной. Девушки не уступали лидерство до самого финиша, и праздновать успех начали ещё до того, как пересекли ленту.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-4

Ольга Худенко, чемпионка II Европейских игр по гребле на байдарках:
Моя напарница начала за 100 метров кричать «Едь ровно!», а я всё ещё добавляла. А потом я посмотрела, что да, можно уже и покричать. Но, вообще, я предпочитаю, вот, сошли с пьедестала, сняли медали, забыли и работаем дальше. У нас серьёзные задачи.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-7

Ещё одну награду завоевал Олег Юреня. Километровую дистанцию в байдарке-одиночке белорусский атлет преодолел третьим.

Олег Юреня, серебряный призер II Европейских игр по гребле на байдарках:
После заезда я сам был счастлив, что у меня есть медаль, бронзовая медаль. И то, что я завоевал её дома для своих родных, для трибун, для всех болельщиков, мне втройне приятно завоевывать медали дома, хотя вдвойне ответственней. Хотелось, конечно, выиграть, по силам чувствовалось, что мог. Но я ещё не дошёл, на самом деле, до той кондиции, максимальной своей формы в связи с предыдущей простудой.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-10

Меньше повезло каноисту Максиму Петрову. В гонке на 1000 метров он финишировал четвёртым.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-13

В вольной борьбе за титул чемпиона в категории до 86 килограммов Али Шабанов сражался с российским спортсменом Дауреном Куруглиевым. Белорус вышел из этой схватки с серебряной медалью.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-16

В стрельбе из лука Карина Деминская в четвертьфинальной встрече с голландкой Габриэлой Баярдо уступила со счетом 5:6. Не удалось пройти в полуфинал и Карине Козловской. Её перестрелка с Лучиллой Боари завершилась победой итальянки.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-19

Впрочем, успех принесло пулевое оружие. В финальном раунде стрельбы из малокалиберной винтовки из трёх положений на 50 метров Юрий Щербацевич стал вторым и добавил ещё одно серебро в медальный зачёт страны.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-22

Юрий Щербацевич, серебряный призер II Европейских игр по пулевой стрельбе:
Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-25

По традиции, все соревнования проходили под восторженный гул зрителей. В главной фан-зоне у Дворца спорта прошёл очередной мини-фесиваль под открытым небом. Поддерживали спортсменов и заряжали энергией болельщиков Национальный оркестр имени И. Жиновича, государственный академический ансамбль «Хорошки», Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Макс Лоренс, Жанет и другие именитые артисты.

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»-28

Сегодня на аренах II Европейских игр атлеты поборются за медали в шести видах спорта. В расписании финальных состязаний значатся борьба, велосипедный спорт-трек, гребля на байдарках и каноэ и все виды стрельбы. Телеканал СТВ продолжает следить за развитием спортивных событий, желает побед и новых рекордов нашим спортсменам!

# Европейские игры # Ольга Худенко # Олег Юреня # Юрий Щербацевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Байдарочница Ольга Худенко завоевала золотую медаль II Европейских игр
27 июня 2019 07:59

Байдарочница Ольга Худенко завоевала золотую медаль II Европейских игр

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»
26 июня 2019 23:01

Олег Юреня о бронзе на II Европейских играх: «Медаль есть медаль – это то, что я сегодня заслужил»

«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям
26 июня 2019 22:31

«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям