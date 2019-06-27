Байдарочница Ольга Худенко завоевала золотую медаль II Европейских игр

Новости Беларуси. Рейтинг спортивного успеха может измениться в любую секунду, борьбу за доли этой единицы измерения времени ведут наши байдарочники и каноисты. За их выступлением на гребном канале следит корреспондент СТВ – Ирина Петыш.

Ирина Петыш, СТВ:

Байдарочники и каноисты продолжают разыгрывать медали II Европейских игр. Финальные заезды уже начались, прошли два заезда. И самая радостная новость – золотая медаль Ольги Худенко! Наша байдарочница преодолела дистанцию в 500 метров быстрее всех. Мы ее с этим поздравляем! Кстати, для Ольги это уже вторая золотая медаль домашних Европейских играх.

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

После байдарочниц на старт вышла байдарка-четверка у мужчин с дистанцией 500 метров. К сожалению, наши спортсмены стали шестыми. Но впереди еще много финальных заездов.