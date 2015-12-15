На ежегодной церемонии «Звездный мяч» в Минске подвели итоги футбольного сезона Беларуси

Гегемония БАТЭ на ежегодной церемонии «Звездный мяч» – как квинтэссенция минувшего белорусского сезона: 12 чемпионство «желто-синих» и 10 подряд. БАТЭ – тот самый Голиаф, белорусского Давида пока не нашлось.

В конце футбольного сезона приходит время определять лучших из лучших. По доброй традиции это происходит на своеобразном футбольном Оскаре по-белорусски. На церемонии, которая носит название «Звездный мяч».

Абсолютно справедливо чаще остальных на авансцену выходили представители «желто-синих». Александр Ермакович завершил этот год знаковым событием: 100 матчей в роли главного тренера БАТЭ. Именно Ермакович привел борисовчан к трем внутренним титулам уходящего года: Суперкубок и Кубок Беларуси, а также золотые медали Высшей лиги.

Все альтернативы на звание лучшего тренера страны отпали сами по себе. И, как мы выяснили, награду эту Александр Ермакович не планирует никому отдавать и в следующем году.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ, лучший тренер Беларуси-2015:

Без боя, без борьбы не буду отдавать, а буду стремиться ее снова завоевать.

Александр Ермакович, получив свой первый и, уверены, не последний белорусский футбольный «Оскар», сказал.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ, лучший тренер Беларуси-2015:

Лучшего тренера делают лучшие игроки.

Этот факт обсуждению не подлежит. У БАТЭ бесспорно лучший подбор игроков в нашем чемпионате. Многозначительный эпизод: лучшему вратарю Высшей лиги Сергею Чернику не давали сказать благодарственную речь, заглушая все его попытки аплодисментами.

Игорю Стасевичу было суждено не раз и даже не два выйти для получения своих статуэток. Он уже второй сезон кряду признается лучшим игроком чемпионата. Но самую важную награду полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси получил чуть позже.

Стасевич впервые в карьере стал лучшим футболистом страны.

И снова речь заходит о самых-самых.

Игорь Стасевич, лучший футболист Беларуси-2015:

Чтобы быть лучшим, наверное, нужно играть с лучшими.

А секрет успеха лучшего футболиста страны этого года вот в чем.

Игорь Стасевич, лучший футболист Беларуси-2015:

Я, в принципе, провел стабильно сезон, во всех играх, во всех турнирах показывал хороший, наверное, футбол, раз меня назвали лучшим. Наверное, это главный успех.

Но чтобы оставаться на вершине, нужно иметь прочный фундамент, в том числе и финансовый. Лигочемпионская кампания этой осени стала одной из самых успешных в истории борисовского клуба.

За участие в групповом раунде самого престижного клубного турнира планеты БАТЭ заработал около 17 миллионов евро – космическая сумма по меркам белорусского футбола.

Анатолий Капский, председатель правления ФК БАТЭ:

С точки зрения интриги это была лучшая вообще из всех наших Лиг чемпионов, потому что очень сильная группа: выделяющаяся «Барселона», три клуба, которые до конца боролись за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Мы на самом деле эту интригу сохранили до последних секунд.

Нападающий солигорского «Шахтера» Николай Януш стал лучшим бомбардиром Высшей лиги второй год подряд.

За всю четвертьвековую историю чемпионата Беларуси такое случается только в четвертый раз.

Но Николай Януш влюбил в себя поклонников других клубов не только своей результативной игрой, но и речью на белорусском языке.

Тему стремительно падающей в бездну средней посещаемости чемпионата не пинал в этом году только ленивый. Как и тему строительства Национального стадиона.

В нынешнем сезоне средняя посещаемость матчей чемпионата Беларуси по футболу составила всего около 1700 зрителей.

Данный показатель стал антирекордным за всю историю проведения турнира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

И если футболисты и тренеры уходят в долгожданный отпуск, то плодотворная работа федерации будет продолжаться и на протяжении всего межсезонья. А работать есть над чем.

Сергей Сафарьян, первый заместитель председателя АБФФ:

Работы очень много, в том числе по командам идут переговоры, поиски спарринг-партнеров для национальной сборной. В общем, зима – это не перерыв. Это просто работа другого рода.