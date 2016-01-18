Новости Беларуси. Около сотни объектов для любителей активного зимнего отдыха работают на Минщине. Катки доступны для посещения круглосуточно. Работают пункты проката фигурных и хоккейных коньков.

Для удобства массовое катание организовано на школьных стадионах, а также на центральных площадях некоторых городов. Наибольшее количество ледовых площадок — в Молодечненском и Смолевичском районах. О тех, кто закаляется и в мороз, и в снегопад — репортаж Вероники Цвирко, корреспондента СТВ. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.