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Около сотни объектов для любителей активного зимнего отдыха работают на Минщине

18 января 2016 14:49
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Новости Беларуси. Около сотни объектов для любителей активного зимнего отдыха работают на Минщине. Катки доступны для посещения круглосуточно. Работают пункты проката фигурных и хоккейных коньков.

Для удобства массовое катание организовано на школьных стадионах, а также на центральных площадях некоторых городов. Наибольшее количество ледовых площадок — в Молодечненском и Смолевичском районах. О тех, кто закаляется и в мороз, и в снегопад — репортаж Вероники Цвирко, корреспондента СТВ. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

# Игры

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