«Минск-Арена» принимает финал первого в СНГ киберспортивного турнира, призовой фонд – $500 тыс

Новости Беларуси. В эти минуты в «Минск-Арене» проходит финал киберспортивного турнира с призовым фондом в 500 тысяч долларов. Такого уровня чемпионат белорусская столица принимает впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первое в истории СНГ киберспортивное событие, и первый в мире турнир, который проходит на стадионе. И поэтому особенно почетно, что именно 18-тысячная столичная арена стала для него площадкой.

В течение игрового сезона сильнейшие представители своих дисциплин были участниками региональных дивизионов лиги. Лучшие из них и получили путевки на Гранд-финал.

Специально к событию в «Минск-Арене» создали уникальную игровую сцену, а для высокого качества трансляции установили дополнительные экраны.

Кроме того, каждый посетитель сможет встретиться с мировыми звездами гейминга, принять участие в автограф-сессии.

И как стало известно, менее часа назад в виртуальной схватке сборная команда Швеции одолела соперников из США. Таким образом, первые победители уже известны.

Денис Богуш, организатор финала международной лиги по популярным компьютерным играм:

Почему у той команды американский флаг? Потому что там играет 3 американца, 1 пакистанец и 1 канадец. То есть берется флаг страны, от которой больше участников. Белорусы тоже есть, они в составе других команд. Но они, к сожалению, не прошли отборочный этап. Все команды профессиональные, у них есть свои кланы, менеджеры и так далее. У них есть свои тренировочные базы. Почему Минск? Потому что мы готовы принимать крупные чемпионаты: отличная инфраструктура, отличная арена, много гостиниц вокруг.