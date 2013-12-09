Около 9 млн человек посетили «Минск-Арену» за 5 лет ее существования

Новости Беларуси. Новости Беларуси. «Минск-Арена» 9 декабря отмечает свою первую, пусть и не большую, но круглую дату – 5 лет со дня основания. 9 декабря 2008 года комплекс получил свидетельство о регистрации. Именно с этого дня началось его летосчисление.

Есть и первая статистика: с момента открытия культурно-спортивную площадку посетили около 9 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минск-Арена» включает велодром, конькобежный стадион, многофункциональную спортивно-зрелищную арену. Сегодня минский комплекс стал самой посещаемой хоккейной площадкой в рамках Континентальной хоккейной лиги и одной из ведущих концертных площадок на пространстве СНГ. Среди крупнейших спортивных форумов, проведенных на «Минск-Арене», – чемпионат Европы по велогонкам на треке, Матч звезд КХЛ, чемпионат Европы по тайскому боксу, чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров и по трековым велогонкам.

И, конечно же, знаковым станет 2014 год. В мае «Минск-Арена» примет матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.