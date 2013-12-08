Архитектор Валерий Куцко о том, чем отличается «Минск-Арена» от других комплексов

Новости Беларуси. С главным архитектором проекта комплекса «Минск-Арена» Валерием Куцко программа «Неделя» пообщалась непосредственно в стенах сооружения, за которое была присуждена государственная премия Республики Беларусь.

«Минск-Арена» считается лучшей в КХЛ и одновременно самой популярной в Европе по посещаемости. Вы вообще рассчитывали на такой результат?

Валерий Куцко, лауреат государственной премии Республики Беларусь 2012 года, главный архитектор проектов архитектурно-конструкторской мастерской РУП «Институт Белгоспроект»:

Мы надеялись на такой результат Естественно, когда проектировщик начинает делать объект очень старается сделать его как можно лучше.

А вот вы помните, когда в голове возник замысел? Это сразу целостная картина или всё-таки может по каким-то кусочкам собиралось?

Валерий Куцко:

Сложности были в том, что на достаточно затеснённом участке нужно было разместить четыре объекта. Это, собственно говоря, многофункциональная арена, конькобежный стадион, велодром и многоуровневая стоянка. Плюс ещё плоскостные стоянки. И нужно было попробовать наиболее рационально использовать вот этот земельный участок. Поэтому мы анализировали несколько градостроительных решений и пришли к выводу, что вот это градостроительное решение для этой площадки наиболее оптимально. Это круглая «Минск-Арена» и по диагонали располагаются велодром и конькобежный стадион. В самом конькобежном стадионе, в центральном ядре, размещаются две хоккейные коробки, которые служат для массового катания, как ледовой площадки и как тренировочные поля, связанные подземным переходом с раздевалками хоккеистов в «Минск-Арене». По подземному переходу во время соревнований хоккеисты переходят трассу в конькобежный стадион. Если бы не было такого сочетания, пришлось бы делать зал ещё именно со второй площадки, потому что нужна ещё тренировочная площадка.



Валерий Куцко:

Конечно-конечно. Когда мы начинали проектировать, опыта не только у нас, но и в республике не было такого. Потому что у нас были ледовые дворцы, но это не арены. У арены немножко другой набор помещений и другая функция. Это была первая арена полномасштабная, которая проектировалась в нашей стране. Поэтому, конечно, где-то какие-то шишки мы набивали. Что-то можно было бы сейчас сделать по-другому, но дело в том, что каждое сооружение, когда оно сдано, оно начинает жить своей жизнью.

В чём принципиальные особенности этого комплекса от других арен? Есть какие-то преимущества?



Валерий Куцко:

Функционально все арены однотипны. Как машины. Вы понимаете, что есть двигатель либо впереди, либо сзади, четыре колеса. И они где-то в чём-то похожи. Вместе с тем вы знаете, что они разные. Но здесь есть, во-первых, планировочные элементы, которых нет на других аренах. По крайней мере, очень редко используются. Благодаря вот такой вот галерее входной, у нас резко возросла скорость эвакуации. У нас практически нет задержек, когда зрители выходят в клапан. Дальше – третий этаж, антресольный. Это зона буфета. Как правило, в европейских аренах практически не делают гардеробы. А по нашим нормативам мы вынуждены были делать на 100 % посетителей. Потому что и климатические. И менталитет разный у людей. У нас на концертах, например, люди активно пользуются гардеробами. А за счёт этого пришлось находить решение, потому что, как правило, на уровне второго этажа, где фойе, там размещаются буфеты. Мы сделали на антресольном этаже. И это тоже отличает от других арен. Ну и всегда какие-то нюансы, даже планировочные, потому что участок такой, какой он есть. Образ архитектурный тоже отличается от арен, потому что архитектор стремится к тому, чтобы его детище было индивидуальным.

Как вы считаете, много у нас талантливой молодёжи в архитектуре? Вы видите тех людей, которые придут после вас?



Валерий Куцко:

Очень много талантливой молодёжи. Другое дело, что зачатую она не удерживается в государственных институтах, а уходит дальше, в частные фирмы. Но во всё время процент одинаков.