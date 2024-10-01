Алексей Колосов дебютировал за «Филадельфию» в НХЛ

Насыщенным получился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Здесь вовсю проходят выставочные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Калгари» в родных стенах взял верх над «Сиэтлом». В форме «огоньков» на лед выходили двое белорусов. Егор Шарангович оформил ассист, выдав зрелищный пас в меньшинстве. Партнер не подвел. Форвард провел на площадке почти 18 минут. Показатель полезности составил +1.

Илья Соловьев получил самый большой айс-тайм, более 22 минут. Защитник действовал во второй паре, однако результативных действий не совершил. «Вашингтон» победил «Коламбус».

Алексей Протас демонстрировал мастерство на правом фланге второго звена. В коробке он откатался 15 минут, исполнил бросок и совершил две потери.

Дебютировал за «Филадельфию» Алексей Колосов. В активе стража ворот 8 отраженных бросков из 9 и 87,5 % надежности. По этому показателю он обошел российского конкурента Ивана Федотова, получив лестные оценки от американских экспертов.