Гандбол. «Мешков-Брест» в матче Лиги чемпионов проиграл датскому «Ольборгу»

Новости Беларуси. После продолжительной паузы возобновилась гандбольная Лига чемпионов. Увы, но двухмесячный перерыв не пошел на пользу «мешковцам», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В домашнем поединке белорусы проиграли датскому «Ольборгу», хотя шансы зацепиться за матч были.

Наши парни то отпускали соперника на почтительное расстояние, то совершали эффектные камбэки. После первой половины брестчане уступали два мяча, а в итоге их отставание составило три гола. Финальные цифры – 33:30 в пользу датчан. В турнирной таблице «мешковцы» по-прежнему замыкают группу. В их активе всего четыре очка.