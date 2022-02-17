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Гандбол. «Мешков-Брест» в матче Лиги чемпионов проиграл датскому «Ольборгу»

17 февраля 2022 13:05
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Новости Беларуси. После продолжительной паузы возобновилась гандбольная Лига чемпионов. Увы, но двухмесячный перерыв не пошел на пользу «мешковцам», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В домашнем поединке белорусы проиграли датскому «Ольборгу», хотя шансы зацепиться за матч были.

Гандбол. «Мешков-Брест» в матче Лиги чемпионов проиграл датскому «Ольборгу»-1

Наши парни то отпускали соперника на почтительное расстояние, то совершали эффектные камбэки. После первой половины брестчане уступали два мяча, а в итоге их отставание составило три гола. Финальные цифры – 33:30 в пользу датчан. В турнирной таблице «мешковцы» по-прежнему замыкают группу. В их активе всего четыре очка.

# Гандбол # Фотофакт

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