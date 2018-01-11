Волейболистки «Минчанки» вышли в 1/8 финала ЕКВ, обыграв сербское «Единство» – 3:0

Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» оформили выход 1/8 финала ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ответной игре с сербским «Единством» из Старой Пазовы подопечные Виктора Гончарова проблем не испытали – 3:0. Напомним, в первом гостевом матче (еще до нового года) «Минчанка» также добилась уверенной победы – 3:1.

На первых же секундах большого волейбольного праздника с трибун послышалось «Минчанка» – лучше всех!». И впрямь, тут и не поспоришь. В национальном первенстве у команды абсолютно не возникает проблем уже который год. Главное же – выступить как можно лучше в Еврокубке, улучшив результат предыдущего сезона, а может, и вовсе завоевав долгожданный континентальный трофей.

В 2018 году на пути к мечте разрушить планы белорусок в том числе пытался сербский клуб «Единство». Учитывая результат первой встречи, балканкам необходимо было совершить чудо, выиграв с сухим счетом 3:0 либо 3:1 и ловить удачу в золотом сете. Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Это очень гордая нация, и они не уступают никогда. Они борются за каждый мяч, за каждое действие, за каждое движение. И они молодцы!

Ответная встреча стартовала с уверенных атак «Минчанки». Класс команды Виктора Гончарова был очевиден. Первые две партии белоруски спокойно занесли себе в актив – 25:18, 25:12. В этот момент стало понятно, кто идет по турнирной сетке дальше. Третий сет прошел, к удивлению, обоюдоостро. У нашего оппонента было задето самолюбие и сербки цеплялись буквально за каждый мяч. Однако «Минчанка» собралась в концовке партии и дожала «Единство». 3:0 – и белоруски попадают в число 16 лучших команд Кубка ЕКВ.

Екатерина Сокольчик, нападающая ВК «Минчанка»:

Каждый матч тяжелый. Почему тяжелее, наверное, потому дома, и очень большая ответственность переел болельщиками, перед зрителями. Наверное, самая большая тяжесть была в этом матче. В принципе, мы справились.

Елена Федоринчик, либеро ВК «Минчанка»:

Был очень большой перерыв между нашими встречами. Мы тоже готовились, дали хорошую нагрузку. В принципе, игроков разбирали и подстраивали свой тренировочный процесс полностью под эту команду. По словам рулевого, в турнире прекрасно было бы попасть хотя бы в полуфинал. На то есть разумные основания. Наша команда сейчас в завидной форме. Но пока «Минчанка» повторила успех прошлого сезона, также дойдя в этом турнире до 1/8 финала.