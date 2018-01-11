Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира в Хобарте, Лапко с победы стартовала в квалификации Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал на турнире в австралийском Хобарте, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Всего час длилась ее встреча с украинкой Лесей Цуренко. Южная соседка оказалась сильнее во всех компонентах игры, и победила в двух сетах 6:1, 6:1. Но покидать Хобарт Соболенко не торопится. Она попытается пройти дальше по турнирной сетке, но уже в парном разряде в дуэте с российской теннисисткой Вероникой Кудерметвой.

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