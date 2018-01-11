Прямой эфир

Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира в Хобарте, Лапко с победы стартовала в квалификации Australian Open

11 января 2018 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал на турнире в австралийском Хобарте, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Всего час длилась ее встреча с украинкой Лесей Цуренко. Южная соседка оказалась сильнее во всех компонентах игры, и победила в двух сетах 6:1, 6:1. Но покидать Хобарт Соболенко не торопится. Она попытается пройти дальше по турнирной сетке, но уже в парном разряде в дуэте с российской теннисисткой Вероникой Кудерметвой.

Теннисистка Арина Соболенко: первые призовые на платья, шестичасовые тренировки, бойцовские качества – факты о спортсменке

Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира в Хобарте, Лапко с победы стартовала в квалификации Australian Open-1


Источник фото: instagram.com/belarustennis/

В Мельбурне белорусская теннисистка Вера Лапко в стартовом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии уверенно переиграла румынку Александру Каданцу – 6:3, 6:1. Следующей соперницей Веры будет швейцарская теннисистка Штефани Фегеле.

Вера Лапко: факты о победе «как у Азаренко», мечтах и Серене Уильямс

# Теннис # Фотофакт # Вера Лапко # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские теннисисты Игнатик и Ивашко вышли с первого круга квалификации Australian Open
11 января 2018 09:36

Белорусские теннисисты Игнатик и Ивашко вышли с первого круга квалификации Australian Open

Волейболистки «Минчанки» вышли в 1/8 финала ЕКВ, обыграв сербское «Единство» – 3:0
11 января 2018 09:21

Волейболистки «Минчанки» вышли в 1/8 финала ЕКВ, обыграв сербское «Единство» – 3:0

Легендарный Мартен Фуркад выграл индивидуальную гонку в немецком Рупольдинге
10 января 2018 18:50

Легендарный Мартен Фуркад выграл индивидуальную гонку в немецком Рупольдинге