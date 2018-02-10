Прямой эфир

Fed Cup. Итоги первого дня: немецкие теннисистки сравняли счет в матче с белорусками

10 февраля 2018 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске проходит четвертьфинал Кубка Федерации по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 февраля на «Чижовка-Арене» состоялись два матча.

Fed Cup. Итоги первого дня: немецкие теннисистки сравняли счет в матче с белорусками -1

Фото: Арина Соболенко

На корт вышли Арина Соболенко и Александра Соснович. Наши девушки играли против спортсменок из Германии. За поединками наблюдал и глава государства. Александр Лукашенко часто приходит поддержать теннисисток. Этот соревновательный день завершился равным счетом – 1:1.

Матч Кубка Федерации продолжится завтра, 11 февраля. Ожидаются две одиночные встречи и одна парная.

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ
10 февраля 2018 16:51

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ

Шорт-трекист Семён Елистратов: «Посвящаю эту медаль нашим ребятам»
10 февраля 2018 15:16

Шорт-трекист Семён Елистратов: «Посвящаю эту медаль нашим ребятам»

Сборные Витебской области и МЧС победили на «Минской лыжне-2018». Репортаж СТВ о масштабном празднике спорта и здоровья
10 февраля 2018 14:31

Сборные Витебской области и МЧС победили на «Минской лыжне-2018». Репортаж СТВ о масштабном празднике спорта и здоровья