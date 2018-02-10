Fed Cup. Итоги первого дня: немецкие теннисистки сравняли счет в матче с белорусками

Новости Беларуси. В Минске проходит четвертьфинал Кубка Федерации по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 февраля на «Чижовка-Арене» состоялись два матча.

Фото: Арина Соболенко

На корт вышли Арина Соболенко и Александра Соснович. Наши девушки играли против спортсменок из Германии. За поединками наблюдал и глава государства. Александр Лукашенко часто приходит поддержать теннисисток. Этот соревновательный день завершился равным счетом – 1:1.

Матч Кубка Федерации продолжится завтра, 11 февраля. Ожидаются две одиночные встречи и одна парная.