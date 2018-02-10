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  • Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ

10 февраля 2018 16:51
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Новости Беларуси. 10 февраля в столице прошел масштабный зимний праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Минская лыжня» вновь объединила несколько тысяч участников.

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-1

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-3

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-5

На старт вышли команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств, а также обычные горожане. В итоге лучшее время показали сборные Витебской области и МЧС.

Быть спортивным и здоровым сегодня актуально. На «Минскую лыжню-2018» вышли порядка 3 тысяч любителей спорта. На старт эстафетной гонки стали представители силовых министерств и ведомств, горожане и иностранные гости. 

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-8

Пётр Караваев, участник команды Администрации Президента Республики Беларусь:
Это очень важно – вести здоровый образ жизни. Не нужно сидеть дома, друзья! Приходите на лыжню!

Я готов, насколько могу, но скажу сразу: надо тренироваться. Тренировка – это самое главное.

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-11

На лыжероллерную трассу в Веснянке приехали и юные спортсмены. К слову, здесь у столичных школьников регулярно проходят уроки физкультуры.

Тимофей намерен быть первым в гонке. Говорит, что подобные марафоны еще больше мотивируют пойти в большой спорт.

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-14

Тимофей Третьяк:
Мне нравятся лыжные гонки, я занимаюсь профессионально. Наши спортсмены сейчас на Олимпиаде. Мы этим их поддерживаем.

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-17

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Когда-то Президент дал старт этой лыжне. Больше тысячи человек в режиме онлайн зарегистрировались в интернете – будут сегодня выступать в масс-стартах. Все практически министерства, ведомства... На самом деле, это показывает, что мода, желание, стремление к здоровому образу жизни растет в нашем обществе. Это очень здорово!

Пока команды состязаются в эстафетах и гонках, группа поддержки весело проводит время в зонах отдыха. С играми, конкурсами и зажигательными танцами совсем не холодно.

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-20

Владимир Шпаковский, председатель профсоюзного комитета Администрации Президента Республики Беларусь:
В нашей стране уделяется огромное внимание развитию спорта, тому подтверждение – сегодняшнее мероприятие, где собрались тысячи людей. Это очень здорово, что именно сейчас, когда проходят зимние Олимпийские игры, у нас такой праздник.

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-23

Алеся Беликова, СТВ:
На массовый старт лыжной гонки вышли сотни любителей спорта. Все они готовились к спортивному марафону «Минская лыжня» и уже со старта показывают огромное желание борьбы на дистанции.

Время забирать трофеи. В лидерах – команды Витебской области и МЧС. Они показали лучшее время в эстафете. Второе место – у Брестской области, а тройку победителей замкнула команда минской мэрии.

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-26

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Это общебелорусский, общереспубликанский праздник, и сегодня здесь собрались представители всех наших регионов. Праздник для горожан, праздник для жителей нашей страны. Наверное, это те подходы, которые сегодня позиционируют спорт как здоровый образ жизни и помогают не только взрослым, но и юным гражданам приобщиться к спорту, физкультуре и чувствовать себя хорошо и бодро.

Команды облисполкомов, минской мэрии, силовых ведомств и простые белорусы поучаствовали в «Минской лыжне». Самые яркие моменты в репортаже СТВ-29

В 2018 году погода подыграла любителям лыжных пробегов. Знатоки этого вида спорта утверждают: такая «снежная подушка» будет радовать точно до марта.

# Минская лыжня # Фотофакт # Александр Шамко # Максим Рыженков # Владимир Шпаковский # Петр Караваев

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