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Арина Соболенко обыграла Магду Линетт в первом матче турнира категории 1000 в Мадриде

26 апреля 2024 14:42
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Арина Соболенко победно стартовала на турнире категории 1 000 в Мадриде. Вторая ракетка мира в трех сетах обыграла идущую 48-й Магду Линетт из Польши, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко обыграла Магду Линетт в первом матче турнира категории 1000 в Мадриде-1

Несмотря на разницу в классе, борьба была напряженной. Первый сет оставила за собой белоруска – 6:4, во втором с таким же счетом была сильнее уже соперница. Но в третьей партии Соболенко вырвала победу – 6:3.

Напомним, накануне в третий круг соревнований вышла Виктория Азаренко.

# Теннис # Арина Соболенко

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