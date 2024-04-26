Арина Соболенко обыграла Магду Линетт в первом матче турнира категории 1000 в Мадриде

Арина Соболенко победно стартовала на турнире категории 1 000 в Мадриде. Вторая ракетка мира в трех сетах обыграла идущую 48-й Магду Линетт из Польши, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на разницу в классе, борьба была напряженной. Первый сет оставила за собой белоруска – 6:4, во втором с таким же счетом была сильнее уже соперница. Но в третьей партии Соболенко вырвала победу – 6:3.

Напомним, накануне в третий круг соревнований вышла Виктория Азаренко.