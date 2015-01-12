Одиннадцатый тур женского баскетбольного чемпионата Беларуси завершился матчем в Минске между «РГУОРом» и «Олимпией»

Новости Беларуси. Одиннадцатый тур женского баскетбольного чемпионата страны завершился матчем в Минске между «РГУОРом» и «Олимпией».

Гродненки последними из лидеров проводили свою встречу. До этого уверенные победы в свой актив уже записали столичные «Горизонт» и «Цмоки». Баскетболистка Олимпии же в противостоянии с куда более слабым оппонентом отпраздновали не столь ощутимый триумф, как ожидалось.

В отсутствие знаковых фигур в игре команды, Кивляк, Филончик и Дрозд, а также без покинувшей команду Таисии Бовыкиной, «Олимпия» весьма скромно для себя разобралась с «РГУОРом»— 69:53, сообщили в программе «СТВ-спорт».