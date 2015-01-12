Дарья Домрачева выиграла масстарт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Новости Беларуси. Дарья Домрачева добилась блестящей победы в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Погода в этот день была более благосклонной к участникам, чем днем ранее во время мужского спринта. Хотя ветер был все так же немилосерден к стрелкам. Вот и Домрачева допустила четыре промаха, причем два из них уже на первом огневом рубеже. Свое белоруска наверстала как всегда потрясающим ходом по дистанции. Неизвестно, насколько ей помогли новые, изогнутые палки, но факт остается фактом: Даша продемонстрировала лучшую скорость среди всех участниц гонки.

Главную соперницу финку Кайсу Макарайнен, которая в этот день отмечала свой 32-ой день рождения, белоруска на лыжне опередила на 25 секунд. Макарайнен в итоге финишировала четвертой.В тройке призеров помимо великолепной Даши также Вероника Виткова из Чехии и норвежка Тириль Экхофф. Для сравнения, у них всего по два промаха. В гонке принимала участие и Надежда Скардино. Обычно аккуратная в стрельбе белоруска на этот раз палила в молоко. Пять неточных выстрелов и 24-ое место в итоге.

Домрачева теперь занимает второе место в общем зачете кубка мира. Впереди лишь Макарайнен, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Завершила четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону гонка с масс-стартом у мужчин. Ее победителем стал француз Мартен Фуркад, не допустивший ни одного промаха. Вторая и третья строка итогового протокола у россиян — Антона Шипулина и Дмитрия Малышко. Белорус Юрий Лядов показал 28-ой результат. У него четыре промаха.