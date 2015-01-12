Новости Беларуси. Финалы в мужском и женском одиночных разрядах завершили программу зимнего чемпионата страны по теннису. Андрей Василевский, ранее выигравший пару и микст, мог стать абсолютным рекордсменом по количеству титулов. Удалось ли ему сделать победный хет-трик?

Чемпионские звания Василевский добыл вместе с Ярославом Шило и Викторией Мун. А в решающем матче «одиночки» турнирная судьба свела его с недавним партнером. Спортсмены знают друг друга как облупленные. Теперь же им пришлось сражаться по разные стороны корта. В двух первых партиях взял верх Шило – 6:4,6:3. Затем Василевский собрался – за ним остался третий сет 7:6. А в четвертом Ярослав довершил начатое – 6:2. Итоги встречи друзья-соперники восприняли с улыбкой.

Женский финал получился менее дружелюбным. В нем сошлись Лидия Морозова и Ника Шитковская. В итоге опыт взял верх над молодостью – Морозова выиграла 6:4, 6:3. Правда, по ходу игры пострадала ракетка лидера посева. Но на награждении Кубки и грамоты примирили всех призеров. Запевка сезона удалась. Будем ждать продолжения на международных стартах, сообщили в программе «СТВ-спорт».