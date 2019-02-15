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«Один общий праздник». Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ-2021

15 февраля 2019 16:02
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Новости Беларуси. 15 февраля Федерации хоккея Беларуси и Латвии в Риге подписали договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Один общий праздник». Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ-2021 -1

Подписи под документом поставили руководители спортивных организаций двух стран – Геннадий Савилов и Айгарс Калвитис.

Напомним, Беларусь и Латвия получили право на проведение мирового первенства на конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне в мае 2017 года. За совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов. Финал и полуфинальные матчи чемпионата пройдут в Минске.

Подписанный 15 февраля договор предусматривает бюджет турнира, распределение обязанностей между федерациями при подготовке к турниру, а также маркетинговую стратегию.

«Один общий праздник». Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ-2021 -4

Айгарс Калвитис, президент латвийской Федерации хоккея:
Будем работать каждый в своей стране в том, что нам надо сделать по организации. Общие вопросы будем координировать на координационных собраниях между собой, если будет необходимо – даже на правительственном уровне.

«Один общий праздник». Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ-2021 -7

Павел Михед, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:
Я не думаю, что это в принципе может выглядеть как два разных чемпионата. Это будет действительно один чемпионат и один общий праздник. В этом смысле у нас действительно нет никаких границ.

Следующим шагом будет объявление конкурса на создание талисмана чемпионата мира по хоккею. Все желающие могут прислать свои заявки, победителя выберут совместно обе страны – Беларусь и Латвия.

«Один общий праздник». Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ-2021 -10

# Хоккей Беларуси # Айгарс Калвитис # Павел Михед # Фотофакт

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