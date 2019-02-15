«Один общий праздник». Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ-2021

Новости Беларуси. 15 февраля Федерации хоккея Беларуси и Латвии в Риге подписали договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписи под документом поставили руководители спортивных организаций двух стран – Геннадий Савилов и Айгарс Калвитис. Напомним, Беларусь и Латвия получили право на проведение мирового первенства на конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне в мае 2017 года. За совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов. Финал и полуфинальные матчи чемпионата пройдут в Минске. Подписанный 15 февраля договор предусматривает бюджет турнира, распределение обязанностей между федерациями при подготовке к турниру, а также маркетинговую стратегию.

Айгарс Калвитис, президент латвийской Федерации хоккея:

Будем работать каждый в своей стране в том, что нам надо сделать по организации. Общие вопросы будем координировать на координационных собраниях между собой, если будет необходимо – даже на правительственном уровне.