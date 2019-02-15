Прямой эфир

Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ– 2021

15 февраля 2019 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали 15 февраля в Риге договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ– 2021-1

Напомним, Беларусь и Латвия получили право на проведение чемпионата мира по хоккею на конгрессе Международной федерации хоккея в Кёльне весной 2017года.

Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ– 2021-4

По итогам голосования за совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов. Финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске. В подписанном договоре распределены бюджет турнира, обязанности между федерациями при подготовке чемпионата и маркетинговая стратегия.

Почему дата подписания договора о проведении ЧМ–2021 совпала с хоккейным дерби? Рассказывает Геннадий Савилов

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Станислав Драгун о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Приятно, что мы подарили праздник болельщикам»
15 февраля 2019 14:08

Станислав Драгун о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Приятно, что мы подарили праздник болельщикам»

Почему дата подписания договора о проведении ЧМ–2021 совпала с хоккейным дерби? Рассказывает Геннадий Савилов
15 февраля 2019 13:11

Почему дата подписания договора о проведении ЧМ–2021 совпала с хоккейным дерби? Рассказывает Геннадий Савилов

«Побеждать всегда классно». В Городке прошли соревнования по лыжным гонкам
15 февраля 2019 12:36

«Побеждать всегда классно». В Городке прошли соревнования по лыжным гонкам