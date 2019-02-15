Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ– 2021

Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали 15 февраля в Риге договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали 15 февраля в Риге договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Беларусь и Латвия получили право на проведение чемпионата мира по хоккею на конгрессе Международной федерации хоккея в Кёльне весной 2017года.
По итогам голосования за совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов. Финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске. В подписанном договоре распределены бюджет турнира, обязанности между федерациями при подготовке чемпионата и маркетинговая стратегия.
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