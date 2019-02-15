Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении ЧМ– 2021

Федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали 15 февраля в Риге договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Беларусь и Латвия получили право на проведение чемпионата мира по хоккею на конгрессе Международной федерации хоккея в Кёльне весной 2017года.