Прямой эфир

Почему дата подписания договора о проведении ЧМ–2021 совпала с хоккейным дерби? Рассказывает Геннадий Савилов

15 февраля 2019 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Риге федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года. Подписи под документом поставили председатель ФХБ Геннадий Савилов и президент ФХЛ Айгарс Калвитис. 

Почему дата подписания договора о проведении ЧМ–2021 совпала с хоккейным дерби? Рассказывает Геннадий Савилов-1



Съемочная группа СТВ 15 февраля находится в Риге. В день подписания исторического документа председатель белорусской федерации Геннадий Савилов ответил на вопросы нашего корреспондента. Он также пояснил, почему дата подписания договора совпала с хоккейным дерби. 

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Мы подошли к логическому завершению взаимной работы – подписали взаимный договор о проведении чемпионата мира. Учитывая то, что договор с международной федерацией хоккея, несколько недель назад подписан трехсторонний в рамках Беларуси, международной федерации хоккея и Латвии.

Сейчас мы дооформили общий пакет документов двусторонним соглашением, урегулировали все вопросы. Мы понимаем, и латыши, и мы ведем работу постоянною по организации. Она не привязана к юридической этой процедуре. Сейчас закрываемся документами, но готовимся к чемпионату в прежнем режиме уже достаточно давно.

Наталья Федорцова, СТВ:
Какой следующий шаг сделает федерация?

Почему дата подписания договора о проведении ЧМ–2021 совпала с хоккейным дерби? Рассказывает Геннадий Савилов-4

Геннадий Савилов:
Это все в рамках проведения. Технические моменты и организационные будут поэтапно осуществляться на протяжении следующих двух лет. Ждем только результатов, выхода на лед команд в Минске и Риге.

Наталья Федорцова:
Почему дата подписания этого документа состоялась именно сегодня?

Геннадий Савилов:
Мы приурочили к «Зимней классике». Это такое и хоккейное, и социальное празднество, и наши болельщики динамовские приехали посмотреть. Поэтому в этот период как раз состоялось окончательное согласование всех наших условий, и мы посчитали, что подписание совместить с таким динамовским дерби уместно и радостно.

Напомним, вечером 15 февраля минское «Динамо» сыграет против своих одноклубников из Риги на открытом воздухе.

# Чемпионат мира по хоккею # Геннадий Савилов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Побеждать всегда классно». В Городке прошли соревнования по лыжным гонкам
15 февраля 2019 12:36

«Побеждать всегда классно». В Городке прошли соревнования по лыжным гонкам

КХЛ. Минское «Динамо» 15 февраля сыграет с рижанами в рамках «Зимней классики»
15 февраля 2019 10:21

КХЛ. Минское «Динамо» 15 февраля сыграет с рижанами в рамках «Зимней классики»

«Юность» вырвала победу у «Немана»: в экстралиге «А» сыграны очередные матчи
15 февраля 2019 10:17

«Юность» вырвала победу у «Немана»: в экстралиге «А» сыграны очередные матчи