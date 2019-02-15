Почему дата подписания договора о проведении ЧМ–2021 совпала с хоккейным дерби? Рассказывает Геннадий Савилов

В Риге федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года. Подписи под документом поставили председатель ФХБ Геннадий Савилов и президент ФХЛ Айгарс Калвитис.
В Риге федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года. Подписи под документом поставили председатель ФХБ Геннадий Савилов и президент ФХЛ Айгарс Калвитис.
Съемочная группа СТВ 15 февраля находится в Риге. В день подписания исторического документа председатель белорусской федерации Геннадий Савилов ответил на вопросы нашего корреспондента. Он также пояснил, почему дата подписания договора совпала с хоккейным дерби.
Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Мы подошли к логическому завершению взаимной работы – подписали взаимный договор о проведении чемпионата мира. Учитывая то, что договор с международной федерацией хоккея, несколько недель назад подписан трехсторонний в рамках Беларуси, международной федерации хоккея и Латвии.
Сейчас мы дооформили общий пакет документов двусторонним соглашением, урегулировали все вопросы. Мы понимаем, и латыши, и мы ведем работу постоянною по организации. Она не привязана к юридической этой процедуре. Сейчас закрываемся документами, но готовимся к чемпионату в прежнем режиме уже достаточно давно.
Наталья Федорцова, СТВ:
Какой следующий шаг сделает федерация?
Геннадий Савилов:
Это все в рамках проведения. Технические моменты и организационные будут поэтапно осуществляться на протяжении следующих двух лет. Ждем только результатов, выхода на лед команд в Минске и Риге.
Наталья Федорцова:
Почему дата подписания этого документа состоялась именно сегодня?
Геннадий Савилов:
Мы приурочили к «Зимней классике». Это такое и хоккейное, и социальное празднество, и наши болельщики динамовские приехали посмотреть. Поэтому в этот период как раз состоялось окончательное согласование всех наших условий, и мы посчитали, что подписание совместить с таким динамовским дерби уместно и радостно.
Напомним, вечером 15 февраля минское «Динамо» сыграет против своих одноклубников из Риги на открытом воздухе.