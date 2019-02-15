Почему дата подписания договора о проведении ЧМ–2021 совпала с хоккейным дерби? Рассказывает Геннадий Савилов

В Риге федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о совместном проведении чемпионата мира 2021 года. Подписи под документом поставили председатель ФХБ Геннадий Савилов и президент ФХЛ Айгарс Калвитис.





Съемочная группа СТВ 15 февраля находится в Риге. В день подписания исторического документа председатель белорусской федерации Геннадий Савилов ответил на вопросы нашего корреспондента. Он также пояснил, почему дата подписания договора совпала с хоккейным дерби.





Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:

Мы подошли к логическому завершению взаимной работы – подписали взаимный договор о проведении чемпионата мира. Учитывая то, что договор с международной федерацией хоккея, несколько недель назад подписан трехсторонний в рамках Беларуси, международной федерации хоккея и Латвии. Сейчас мы дооформили общий пакет документов двусторонним соглашением, урегулировали все вопросы. Мы понимаем, и латыши, и мы ведем работу постоянною по организации. Она не привязана к юридической этой процедуре. Сейчас закрываемся документами, но готовимся к чемпионату в прежнем режиме уже достаточно давно. Наталья Федорцова, СТВ:

Какой следующий шаг сделает федерация?