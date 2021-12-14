Фигуристка Алёна Косторная выбыла из олимпийской гонки за золото Пекина

Новости России. Травмы есть и в мире фигурного катания! Еще одна претендентка на золото Пекина Алена Косторная выбыла из олимпийской гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Россиянка должна была принять участие в национальном чемпионате и входила в число претендентов на поездку на главный турнир четырехлетия. Но накануне стало известно, что у Косторной перелом правой кисти. И в течение этого месяца ей запрещены физические нагрузки, а срок восстановления может достигать восьми недель. 18-летняя фигуристка имеет в своем послужном списке золото чемпионата Европы и победу в финале Гран-при. Также в прошлом она не раз устанавливала мировые рекорды. Косторная – ученица Этери Тутберидзе.