«Очень серьёзные соревнования». Стали известны победители чемпионата Беларуси по фехтованию

Новости Беларуси. В третий день чемпионата Беларуси по фехтованию в споре за награды участвовали рапиристы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе числились исключительно личные соревнования. Предварительные поединки открыли мужчины, аккурат через час за ними на дорожки ступили барышни. К вечеру, когда зал был уже полон болельщиков и просто зрителей, в финальной схватке сошлись Роман Беляев и Александр Шеленков. Успешнее оказался последний.