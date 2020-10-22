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«Очень серьёзные соревнования». Стали известны победители чемпионата Беларуси по фехтованию

22 октября 2020 21:07
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Новости Беларуси. В третий день чемпионата Беларуси по фехтованию в споре за награды участвовали рапиристы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе числились исключительно личные соревнования. Предварительные поединки открыли мужчины, аккурат через час за ними на дорожки ступили барышни. К вечеру, когда зал был уже полон болельщиков и просто зрителей, в финальной схватке сошлись Роман Беляев и Александр Шеленков. Успешнее оказался последний.

«Очень серьёзные соревнования». Стали известны победители чемпионата Беларуси по фехтованию-1

Следом рапиры скрестили Яна Андреенко и Варвара Шафоростова. Поединок девушек был пропитан настоящей драмой, и все же фехтовальный бог оказался на стороне воспитанницы Владимира Никончика. Шафоростова – чемпион страны.

«Очень серьёзные соревнования». Стали известны победители чемпионата Беларуси по фехтованию-4

Наталия Терехова, генеральный секретарь Белорусской республиканской федерации фехтования:
Готовились, что это будет олимпийский отбор, очень серьезные соревнования. Все это сначала откладывалось, переносилось, были все в неизвестности. Конечно, спортсмены, особенно национальная команда, старались поддерживать себя в хорошей физической форме, продолжали тренироваться. Но вот из-за того, что не было определенности, потом соревнования вообще были отменены, было очень сложно.

На сегодня отменены все международные соревнования, европейские. Европейская конфедерация сообщила о том, что до 1 января не будет проводиться никаких отборов, соревнований.

В нашем республиканском календаре запланирован еще открытый Кубок Республики Беларусь – 1-4 декабря.

«Очень серьёзные соревнования». Стали известны победители чемпионата Беларуси по фехтованию-7

В чемпионате Беларуси принимают участие порядка 250 атлетов из России и Южно-Африканской Республики, а также, собственно, хозяева.

«Очень серьёзные соревнования». Стали известны победители чемпионата Беларуси по фехтованию-10

Соревнования продлятся до 25 октября. Вход свободный, приходите и поддерживайте спортсменов.

# Фехтование # Наталия Терехова # Роман Беляев # Александр Шеленков # Яна Андреенко # Варвара Шафоростова # Владимир Никончик # Фотофакт

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