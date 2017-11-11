Очень надеемся на Лапко, на Саснович: чего болельщики ждут от финала Кубка Федераций

Новости Беларуси. Большой теннис в Минске. На корте столичной «Чижовка-Арены» начинается финальный матч мировой группы Кубка Федерации, в котором женская сборная Беларуси примет спортсменок из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начнутся игры с одиночных встреч. Первыми на корт выходят Александра Саснович и лидер американской команды Коко Вандевеге. Надо сказать, что и для спортивного мира в целом, и, конечно же, для белорусских болельщиков эти встречи, без преувеличения, настоящее событие.

Уже за неделю до поединков билетов в продаже не осталось. И вот 11 ноября более 8000 зрителей станут свидетелями по-настоящему высококлассной и напряженной игры. К «Чижовка-Арене» многие болельщики пришли заранее, поэтому у нас была возможность пообщаться с ними и узнать, как настроены белорусы сегодня.

Болельщики:

Приехали из Жодино с подругой, уже немолодые женщины. Так что ждем, ждем победы. Эдуард Дубров: Ставку можно делать только на победу

Очень важно. Будем болеть, будем кричать сколько есть сил. И как получится уже. Конечно, желаем им победы, только победы. Очень надеемся на Лапко, на Саснович. Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске: комментарий теннисистки