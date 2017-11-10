«Мы выходим на корт, чтобы показать максимум»: на что рассчитывают американки в финале Кубка Федерации

Новости Беларуси. Представители прессы, а их аккредитовалось на турнир более 120, упорно подчеркивали тот факт, что у команды США на протяжении 17 лет не получалось завоевать трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американки не отмалчивались, но в каждом слове чувствовались настороженность и пристальное внимание к сопернику.

Коко Вандевеге, игрок сборной Соединенных Штатов Америки по теннису:

Мы выходим на поле, чтобы показать максимум, на который способны, это не поддается сомнению. Это то, что ты должен требовать от себя и твоих напарников по команде – оставить все силы на корте. Только при таких усилиях можно рассчитывать на победу и трофей в конце недели.