«Мы выходим на корт, чтобы показать максимум»: на что рассчитывают американки в финале Кубка Федерации

Новости Беларуси. Представители прессы, а их аккредитовалось на турнир более 120, упорно подчеркивали тот факт, что у команды США на протяжении 17 лет не получалось завоевать трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Представители прессы, а их аккредитовалось на турнир более 120, упорно подчеркивали тот факт, что у команды США на протяжении 17 лет не получалось завоевать трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американки не отмалчивались, но в каждом слове чувствовались настороженность и пристальное внимание к сопернику.
Коко Вандевеге, игрок сборной Соединенных Штатов Америки по теннису:
Мы выходим на поле, чтобы показать максимум, на который способны, это не поддается сомнению. Это то, что ты должен требовать от себя и твоих напарников по команде – оставить все силы на корте. Только при таких усилиях можно рассчитывать на победу и трофей в конце недели.
Финал Кубка Федерации: первыми на корт выйдут Саснович и Вандевеге
Наша страна принимает участие в турнире с 1994 года. И такого достижения белорусские теннисистки добились впервые, обыграв на стадии отбора непростых соперников из Швейцарии и Нидерландов.
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Максим Слиж, СТВ:
Первые одиночные встречи пройдут 11 нобяря на «Чижовка-Арене» во второй половине дня. Финальный этап запланирован на воскресенье, 12 ноября. Многие болельщики и журналисты считают фаворитами команду Беларуси.