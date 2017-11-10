Шамко о финале Кубка Федерации: Сегодня лишних билетов в кассах просто нет

Новости Беларуси. То, как Беларусь умеет принимать спортивные праздники, показал и Чемпионат мира по хоккею, и многочисленные финальные турниры европейского уровня. И в этот раз готовность номер один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. То, как Беларусь умеет принимать спортивные праздники, показал и Чемпионат мира по хоккею, и многочисленные финальные турниры европейского уровня. И в этот раз готовность номер один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Показатель популярности и спорта, и тенниса то, что сегодня лишних билетов в кассах просто нет.