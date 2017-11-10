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Шамко о финале Кубка Федерации: Сегодня лишних билетов в кассах просто нет

10 ноября 2017 18:06
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Новости Беларуси. То, как Беларусь умеет принимать спортивные праздники, показал и Чемпионат мира по хоккею, и многочисленные финальные турниры европейского уровня. И в этот раз готовность номер один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шамко о финале Кубка Федерации: Сегодня лишних билетов в кассах просто нет-1

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Показатель популярности и спорта, и тенниса то, что сегодня лишних билетов в кассах просто нет.

Эдуард Дубров: Ставку можно делать только на победу

# Фотофакт # Александр Шамко # Fed Cup в Минске

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