«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Новости Беларуси. Здесь участникам Рождественского турнира пришлось проявить сначала танцевальные способности и познакомиться с белорусскими Калядками, а затем и смекалку в сказочных квестах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске

Интеллектуальную тренировку подготовили для своих долгожданных гостей воспитанники детского дома «Семь Я».

Самая добрая традиция Рождественского турнира – непременно дружной международной командой заглянуть на огонек туда, где больше всего ждут рождественского чуда.

Андрес Раубал, игрок сборной Германии:

Я счастлив познакомиться с этими детками. Побывав здесь, начинаешь больше ценить дом и семью. Потому нужно побольше таких акций, чтобы дарить добро детям, которые лишены семьи.

Рады были познакомиться с этим хоккеистами. Вдохновили, они очень добрые люди. Вот прямо хочется быть таким же. Очень порадовали нас.

За чаепитием разговор волей-неволей перетек в спортивное русло. Ведь многие ребята увлекаются спортом и встреча с такими профессионалами – хороший стимул для пусть и не таких громких, но личных побед.

Александр Победоносцев, игрок сборной Международной федерации хоккея:

Очень приятно, что мы участвуем в таком мероприятии, видим довольные глаза детей. Поучаствовали в разных конкурсах, поделали разные поделки, елочки маленькие клеили, общались, посмотрели концерт, шоу. Поэтому очень приятно было и деткам, и нам поучаствовать в этом рождественском мероприятии.

Какое же Рождество без подарков? Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация хоккея перечислили детскому дому 32 тысячи рублей. А представители команд привезли с собой игры, бытовую технику и, конечно, спортивную экипировку. С автографами гостей эта форма вмиг стала бесценным сувениром.

Но главный сюрприз ждал ребят впереди – приглашение на вечерний матч в «Чижовку». Некоторые малыши впервые вживую увидели хоккей.

Мальчишек после матча пригласили в раздевалку. Воодушевленные красивой игрой, те встречали хоккеистов как героев. И сразу стало понятно: хоккеем ребята интересуются всерьез.

– За сколько проезжаете 5,54?

– За сколько времени – о, ты знаешь такое? Молодец.

Константин Касянчук, игрок сборной Международной федерации хоккея:

Это говорит о том, что страна живет хоккеем. Ребята знают такие тонкости, которые не все хоккеисты знают профессиональные.

Внимание со стороны спортивных звезд и пережитые вместе эмоции – самый лучший подарок. Эти рождественские дни ребята запомнят как одни из самых счастливых.