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Стильная ёлка и бульба на гриле: игроки немецкой сборной по хоккею прогулялись по центру Минска

06 января 2019 23:29
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Новости Беларуси. Вместо отдыха перед игрой – пешая экскурсия. Такую разминку завсегдатай турнира Хельмут Кесль предложил товарищам по команде, которые впервые приехали с немецкой дружиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске

Стильная ёлка и бульба на гриле: игроки немецкой сборной по хоккею прогулялись по центру Минска-1

Хельмут Кёсль, игрок сборной Германии:
Минск очень красивый город. Наверное, летом, в зелени, еще лучше. У вас много парков, и здания постоянно появляются новые. Каждый год можно заметить изменения.

Стильная ёлка и бульба на гриле: игроки немецкой сборной по хоккею прогулялись по центру Минска-4

Ну а сегодня в глаза бросается типично белорусское угощение – бульба-гриль.

Стильная ёлка и бульба на гриле: игроки немецкой сборной по хоккею прогулялись по центру Минска-7

Сложно удержаться от фото и дегустации.

Стильная ёлка и бульба на гриле: игроки немецкой сборной по хоккею прогулялись по центру Минска-10

Хельмут Кёсль:
Очень красивая елка, стильная! Выглядит как произведение искусства, освещение красиво дополняет!

Стильная ёлка и бульба на гриле: игроки немецкой сборной по хоккею прогулялись по центру Минска-13

Похвалить елочку – рождественский обычай в Германии. В ответ хозяин нарядной красавицы угощает шнапсом. Но эту минскую елку, признанную одной из самых красивых в Европе, гости турнира хвалят от души – как и столичные спортивные арены. Мимо Дворца спорта, где раньше проводился Рождественский турнир, пройти не смогли.

Стильная ёлка и бульба на гриле: игроки немецкой сборной по хоккею прогулялись по центру Минска-16

Хельмут Кёсль:
На этом льду мы проводили пару тренировок. Я сейчас даже пытаюсь вспомнить, с кем в тот год играли. Чудесные воспоминания!

Стильная ёлка и бульба на гриле: игроки немецкой сборной по хоккею прогулялись по центру Минска-19

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Хельмут Кёсль # Фотофакт

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