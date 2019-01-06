Стильная ёлка и бульба на гриле: игроки немецкой сборной по хоккею прогулялись по центру Минска

Новости Беларуси. Вместо отдыха перед игрой – пешая экскурсия. Такую разминку завсегдатай турнира Хельмут Кесль предложил товарищам по команде, которые впервые приехали с немецкой дружиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске

Хельмут Кёсль, игрок сборной Германии:

Минск очень красивый город. Наверное, летом, в зелени, еще лучше. У вас много парков, и здания постоянно появляются новые. Каждый год можно заметить изменения.

Ну а сегодня в глаза бросается типично белорусское угощение – бульба-гриль.

Сложно удержаться от фото и дегустации.

Хельмут Кёсль:

Очень красивая елка, стильная! Выглядит как произведение искусства, освещение красиво дополняет!

Похвалить елочку – рождественский обычай в Германии. В ответ хозяин нарядной красавицы угощает шнапсом. Но эту минскую елку, признанную одной из самых красивых в Европе, гости турнира хвалят от души – как и столичные спортивные арены. Мимо Дворца спорта, где раньше проводился Рождественский турнир, пройти не смогли.