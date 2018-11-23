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«Очень хорошо, цепко играли». Игроки «Юности» о матче с «Металлургом» в хоккейной экстралиге

23 ноября 2018 10:01
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Новости Беларуси. Очередной игровой день прошел в дивизионе «А» белорусской хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Чижовка-Арена» стала площадкой сразу для двух матчей.

«Очень хорошо, цепко играли». Игроки «Юности» о матче с «Металлургом» в хоккейной экстралиге-1

«Очень хорошо, цепко играли». Игроки «Юности» о матче с «Металлургом» в хоккейной экстралиге-3

«Юность» принимала «Металлург», а команда «Беларусь U-20» сражалась с «Неманом». Поединки оказались богатыми на события. Молодежка, несмотря на второй кряду игровой день, выглядела свежо. Сборники уверенно оборонялись и разрушали атаки «Немана». Правда, оставить в неприкосновенности свои ворота парни Дмитрия Кравченко все же не смогли: 1:0 – победа гродненского клуба.

Поединок «Юности» и «Металлурга» также выдался интересным. Ошибки в обороне минчан позволили гостям завершить основное время вничью. Всё решилось в серии буллитов, в которой точнее были хоккеисты «Юности» – 3:2 в их пользу.

«Очень хорошо, цепко играли». Игроки «Юности» о матче с «Металлургом» в хоккейной экстралиге-6

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:
Надо отдать должное сопернику – очень хорошо, цепко играли. В принципе, даже при такой не самой лучшей нашей игре реализация большинства оставляла желать лучшего. Мы имели два раза численное преимущество по 4 минуты. Можно было в эти отрезки решать исход матча.

«Очень хорошо, цепко играли». Игроки «Юности» о матче с «Металлургом» в хоккейной экстралиге-9

Кирилл Брикун, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Быстрая команда, хорошо тоже обучена. Команда зацепила за счет. Матч тяжело сложился для нас. Бывают такие матчи.

В еще одном матче дня «Динамо-Молодечно» на своем льду взяло верх над «Лидой». В турнирной таблице лидерство сохраняет «Юность».

«Очень хорошо, цепко играли». Игроки «Юности» о матче с «Металлургом» в хоккейной экстралиге-12

# Хоккей Беларуси # Андрей Антонов # Кирилл Брикун # Фотофакт

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