«Очень хорошо, цепко играли». Игроки «Юности» о матче с «Металлургом» в хоккейной экстралиге

Новости Беларуси. Очередной игровой день прошел в дивизионе «А» белорусской хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Чижовка-Арена» стала площадкой сразу для двух матчей.

«Юность» принимала «Металлург», а команда «Беларусь U-20» сражалась с «Неманом». Поединки оказались богатыми на события. Молодежка, несмотря на второй кряду игровой день, выглядела свежо. Сборники уверенно оборонялись и разрушали атаки «Немана». Правда, оставить в неприкосновенности свои ворота парни Дмитрия Кравченко все же не смогли: 1:0 – победа гродненского клуба.

Поединок «Юности» и «Металлурга» также выдался интересным. Ошибки в обороне минчан позволили гостям завершить основное время вничью. Всё решилось в серии буллитов, в которой точнее были хоккеисты «Юности» – 3:2 в их пользу.