Белорусская хоккейная экстралига. U-20 в гостях обыграла клуб из Лиды

Новости Беларуси. После 12 кряду поражений, которые потерпела команда Беларусь U-20 в розыгрыше белорусской хоккейной экстралиги, наша молодежка наконец добилась успеха, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашнем льду в упорном противостоянии был повержен клуб из Лиды. Команды по разу забросили в первом периоде, а затем обменялись шайбами в третьем. Причем молодежка вела 2:1, однако лидчане отыгрались максимально драматично, за 23 секунды до конца основного времени. Потом был овертайм и серия буллитов. Вот там-то удача улыбнулась команде «Беларусь U-20». 3:2 в ее пользу по итогам матча.

Дмитрий Дудик, старший тренер команды «Беларусь U-20»:

Мы попросили ребят, немножко напрягли их перед игрой. Мы играли сегодня «не с Лидой, а со сборной Латвии». Попросили принять это как одну из игр чемпионата мира. То есть так же и спрашивали, как за одну из игр чемпионата мира, с них. И, в принципе, настрой сегодня нас удовлетворил. Мы превзошли соперника по голевым моментам.

Впереди у молодежной команды два матча чемпионата, а затем парни Дмитрия Кравченко отправятся в Германию, где в декабре поборются за путевку в элиту мирового хоккея.