«В пятерку, а лучше всего медали»: какие цели ставит женская сборная Беларуси по баскетболу перед ЧЕ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу выиграла заключительный матч отборочного турнира и пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. 22 ноября сборная вернулась домой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч, который сделал сборную Беларуси участником чемпионата Европы-2019, вовсе не был легкой прогулкой (подробнее здесь). До этого момента команда Турции не потерпела в отборе ни одного поражения. Добавим сюда фактор домашней площадки и получим очень грозного соперника. И все же подобрать ключики к обороне турчанок белорускам удалось – 60:56 в пользу наших баскетболисток.
Наталья Трофимова, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Сделали результат тот, который хотели сделать. Конечно, довольна, что это получилось. Скажу, что болельщики – это, наверное, был их шестой игрок на площадке – болели неистово, горячо, поддерживали свою команду. И освистывали нас, и была такая горячая поддержка, когда Турция забивала мячи. Но я думаю, что девчонкам это наоборот придало, наверное, какого-то драйва, которого иногда нам не хватало.
Наша команда прилетела в Минск только вечером. Пока девушки очень устали и могут лишь принимать поздравления. Хотя мысли о предстоящем чемпионате Европы уже посещают.
Татьяна Лихтарович, игрок сборной Беларуси по баскетболу:
Довольна результатом. Конечно, рада, что едем на чемпионат Европы. Знаю, что задача была выиграть, и мы ее выполнили. Эмоций много, просто сейчас уставшая. Вчера было лучше.
Конечно, это мотивация. Я надеюсь, что все будет хорошо у всех со здоровьем и мы выступим хорошо на Европе и дальше будем заглядывать дальше.
– Какие-то цели для себя еще не ставите?
– Ставлю.
– И какие?
– В пятерку, а лучше всего медали на Европе.
Напоминаем, женский чемпионат Европы по баскетболу в 2019 году примут Сербия и Латвия. Старт турнира – 27 июня.