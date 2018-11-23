«В пятерку, а лучше всего медали»: какие цели ставит женская сборная Беларуси по баскетболу перед ЧЕ

Матч, который сделал сборную Беларуси участником чемпионата Европы-2019, вовсе не был легкой прогулкой (подробнее здесь ). До этого момента команда Турции не потерпела в отборе ни одного поражения. Добавим сюда фактор домашней площадки и получим очень грозного соперника. И все же подобрать ключики к обороне турчанок белорускам удалось – 60:56 в пользу наших баскетболисток.

Наталья Трофимова, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу: Сделали результат тот, который хотели сделать. Конечно, довольна, что это получилось. Скажу, что болельщики – это, наверное, был их шестой игрок на площадке – болели неистово, горячо, поддерживали свою команду. И освистывали нас, и была такая горячая поддержка, когда Турция забивала мячи. Но я думаю, что девчонкам это наоборот придало, наверное, какого-то драйва, которого иногда нам не хватало.

Наша команда прилетела в Минск только вечером. Пока девушки очень устали и могут лишь принимать поздравления. Хотя мысли о предстоящем чемпионате Европы уже посещают.

Татьяна Лихтарович, игрок сборной Беларуси по баскетболу:

Довольна результатом. Конечно, рада, что едем на чемпионат Европы. Знаю, что задача была выиграть, и мы ее выполнили. Эмоций много, просто сейчас уставшая. Вчера было лучше.

Конечно, это мотивация. Я надеюсь, что все будет хорошо у всех со здоровьем и мы выступим хорошо на Европе и дальше будем заглядывать дальше.

– Какие-то цели для себя еще не ставите?

– Ставлю.

– И какие?

– В пятерку, а лучше всего медали на Европе.