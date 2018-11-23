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«В пятерку, а лучше всего медали»: какие цели ставит женская сборная Беларуси по баскетболу перед ЧЕ

23 ноября 2018 00:18
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу выиграла заключительный матч отборочного турнира и пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. 22 ноября сборная вернулась домой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч, который сделал сборную Беларуси участником чемпионата Европы-2019, вовсе не был легкой прогулкой (подробнее здесь). До этого момента команда Турции не потерпела в отборе ни одного поражения. Добавим сюда фактор домашней площадки и получим очень грозного соперника. И все же подобрать ключики к обороне турчанок белорускам удалось – 60:56 в пользу наших баскетболисток.

«В пятерку, а лучше всего медали»: какие цели ставит женская сборная Беларуси по баскетболу перед ЧЕ-1

Наталья Трофимова, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Сделали результат тот, который хотели сделать. Конечно, довольна, что это получилось. Скажу, что болельщики – это, наверное, был их шестой игрок на площадке – болели неистово, горячо, поддерживали свою команду. И освистывали нас, и была такая горячая поддержка, когда Турция забивала мячи. Но я думаю, что девчонкам это наоборот придало, наверное, какого-то драйва, которого иногда нам не хватало.

«В пятерку, а лучше всего медали»: какие цели ставит женская сборная Беларуси по баскетболу перед ЧЕ-4

Наша команда прилетела в Минск только вечером. Пока девушки очень устали и могут лишь принимать поздравления. Хотя мысли о предстоящем чемпионате Европы уже посещают.

«В пятерку, а лучше всего медали»: какие цели ставит женская сборная Беларуси по баскетболу перед ЧЕ-7

Татьяна Лихтарович, игрок сборной Беларуси по баскетболу:
Довольна результатом. Конечно, рада, что едем на чемпионат Европы. Знаю, что задача была выиграть, и мы ее выполнили. Эмоций много, просто сейчас уставшая. Вчера было лучше.
Конечно, это мотивация. Я надеюсь, что все будет хорошо у всех со здоровьем и мы выступим хорошо на Европе и дальше будем заглядывать дальше.

– Какие-то цели для себя еще не ставите?

– Ставлю.

– И какие?

– В пятерку, а лучше всего медали на Европе.

«В пятерку, а лучше всего медали»: какие цели ставит женская сборная Беларуси по баскетболу перед ЧЕ-10

Напоминаем, женский чемпионат Европы по баскетболу в 2019 году примут Сербия и Латвия. Старт турнира – 27 июня.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Татьяна Лихтарович # Фотофакт

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