«Очень хорошие условия». Под Минском прошёл открытый Кубок Беларуси по парусному спорту

Новости Беларуси. На Минском море подвели итоги открытого Кубка Беларуси по парусному спорту. Боролись за медали как взрослые, так и юниоры. Участие в турнире помимо наших спортсменов принимали и сильнейшие яхтсмены из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для профессиональных спортсменов этот старт стал отличной возможностью получить соревновательную практику в отсутствии международных турниров. В четырех из пяти юниорских классах лучшими стали белорусы. А взрослые соревнования показали, что нам есть к чему стремиться. Но и здесь не обошлось без приятных сюрпризов. Несмотря на жесткую конкуренцию, в гонке на «Лазер-Радиалах» Татьяна Дроздовская завоевала золото. Остальные белорусские яхтсмены показали более скромные результаты. Но и такой итог не разочаровал функционеров: наша команда еще очень молодая, и ей необходимо набираться соревновательного опыта.

Олег Сполан, председатель федерации парусного спорта Беларуси:

У нас очень молодые экипажи и в последние пять-шесть лет вообще не участвовали в международных соревнованиях. Это подтолкнуло нас к тому, что нужно проводить совместные мероприятия, и россияне, их национальная команда, впервые сюда приехали. Нам повезло, мы на них будем учиться. Здесь у нас есть возможность, мы можем конкурировать, тянуться, но можем и им что-то показать.

Вадим Механиков, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта:

Впечатления у меня самые положительные, очень теплый прием, очень хорошие условия для соревнований. Очень хорошие ветровые условия, но это больше зависит не совсем от нас. Как минимум мы получили весь спектр погоды: разный ветер с разных направлений. Универсальные гонщики, лидеры классов или лидеры стран все равно показывают стабильный, хороший результат.