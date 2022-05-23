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«Очень хорошие условия». Под Минском прошёл открытый Кубок Беларуси по парусному спорту

23 мая 2022 20:14
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Новости Беларуси. На Минском море подвели итоги открытого Кубка Беларуси по парусному спорту. Боролись за медали как взрослые, так и юниоры. Участие в турнире помимо наших спортсменов принимали и сильнейшие яхтсмены из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Очень хорошие условия». Под Минском прошёл открытый Кубок Беларуси по парусному спорту-1

Для профессиональных спортсменов этот старт стал отличной возможностью получить соревновательную практику в отсутствии международных турниров. В четырех из пяти юниорских классах лучшими стали белорусы. А взрослые соревнования показали, что нам есть к чему стремиться. Но и здесь не обошлось без приятных сюрпризов. Несмотря на жесткую конкуренцию, в гонке на «Лазер-Радиалах» Татьяна Дроздовская завоевала золото. Остальные белорусские яхтсмены показали более скромные результаты. Но и такой итог не разочаровал функционеров: наша команда еще очень молодая, и ей необходимо набираться соревновательного опыта.

«Очень хорошие условия». Под Минском прошёл открытый Кубок Беларуси по парусному спорту-4

Олег Сполан, председатель федерации парусного спорта Беларуси:
У нас очень молодые экипажи и в последние пять-шесть лет вообще не участвовали в международных соревнованиях. Это подтолкнуло нас к тому, что нужно проводить совместные мероприятия, и россияне, их национальная команда, впервые сюда приехали. Нам повезло, мы на них будем учиться. Здесь у нас есть возможность, мы можем конкурировать, тянуться, но можем и им что-то показать.

«Очень хорошие условия». Под Минском прошёл открытый Кубок Беларуси по парусному спорту-7

Вадим Механиков, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта:
Впечатления у меня самые положительные, очень теплый прием, очень хорошие условия для соревнований. Очень хорошие ветровые условия, но это больше зависит не совсем от нас. Как минимум мы получили весь спектр погоды: разный ветер с разных направлений. Универсальные гонщики, лидеры классов или лидеры стран все равно показывают стабильный, хороший результат.

«Очень хорошие условия». Под Минском прошёл открытый Кубок Беларуси по парусному спорту-10

Открытый Кубок Беларуси – это первый этап Кубка Содружества. Всего планируется провести три подобных этапа, второй из которых пройдет в Санкт-Петербурге.

# Парусный спорт # Олег Сполан # Вадим Механиков # Татьяна Дроздовская # Фотофакт

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