Александр Бразевич покинул пост главного тренера футбольного клуба «Слуцк»

Александр Бразевич возглавил команду в октябре 2020 года, и под его руководством дружина сохранила за собой место в высшей лиге чемпионата Беларуси, а в 2021 году команда заняла девятое место. В 19 матчах нынешнего национального первенства «Слуцк» набрал 18 очков и занимает 12 место.