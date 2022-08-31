Прямой эфир

Александр Бразевич покинул пост главного тренера футбольного клуба «Слуцк»

31 августа 2022 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главный тренер футбольного клуба «Слуцк» Александр Бразевич покинул свой пост. Контракт с наставником расторгнут по соглашению сторон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Александр Бразевич покинул пост главного тренера футбольного клуба «Слуцк»-1

Александр Бразевич возглавил команду в октябре 2020 года, и под его руководством дружина сохранила за собой место в высшей лиге чемпионата Беларуси, а в 2021 году команда заняла девятое место. В 19 матчах нынешнего национального первенства «Слуцк» набрал 18 очков и занимает 12 место.  

# Футбол Беларуси # Александр Бразевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы Дедков и Петрушко одержали две победы на Кубке России по пляжному волейболу
31 августа 2022 15:08

Белорусы Дедков и Петрушко одержали две победы на Кубке России по пляжному волейболу

Сразу четыре белорусских теннисиста одержали победы на старте US Open
31 августа 2022 09:18

Сразу четыре белорусских теннисиста одержали победы на старте US Open

Арина Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису
30 августа 2022 20:26

Арина Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису