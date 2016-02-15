Бразильцы в белорусском мини-футболе: чем их привлек МФК «Столица» и что от игроков можно ожидать

Не так давно эти кудесники мяча с пляжей Копакабаны перебрались в Старый свет. Зовут этих парней Рониньо, Топейро и Бето. В отличие от двух других, Рониньо уже играл в чемпионате Беларуси, завоевав со «Столицей» «бронзу» первенства и Кубок. А вот для Топейро и Бето это первая встреча с нашей страной. Все они уже поиграли в Европе, а теперь их карьера продолжится в Синеокой.

Владимир Левус, главный тренер МФК «Столица» (Минск):

Насколько это будет эффективно, покажет чемпионат. Может быть, глядя на «Столицу», в перспективе и другие клубы начнут приглашать легионеров из Бразилии.

Стоит отметить, что вариант с минским клубом у всех наших героев возник по схожему сценарию.

Бето, игрок МФК «Столица» (Минск):

Мне поступило предложение через украинского агента, я посмотрел информацию о клубе, о вашей стране, мне все понравилось и вот я здесь.

Топейро, игрок МФК «Столица» (Минск):

Рониньо – мой хороший знакомый. О клубе «Столица» узнал через него, мне понравилось их предложение. Я долго не думал и решил попробовать свои силы в белорусском чемпионате.

Владимир Левус, главный тренер МФК «Столица» (Минск):

С Топейро мы впервые столкнулись. Он игрок больше оборонительного плана. Но, думаю, он поможет. Бето играл в «Локомотиве» харьковском. Это чемпион Украины неоднократный. Поэтому перед тем, как его пригласить, мы, естественно, навели справки. Первое впечатление только положительное.

Так откуда же появляется такая тенденция? В Беларуси играют легионеры из России, Украины, Грузии, но футболисты из Бразилии для нас – экзотика.

Владимир Левус, главный тренер МФК «Столица» (Минск):

Может быть, в какой-то степени экзотика. Впервые, наверное, легионеры из Бразилии приехали в Беларусь. Три в одной команде.

Но как бы многие ни думали, космических зарплат игрокам-легионерам не платят.

Владимир Левус, главный тренер МФК «Столица» (Минск):

Может быть, подумают, что легионер из Бразилии – значит какие-то фантастические деньги. Я скажу, не намного дороже, чем украинцы.

Топейро и Бето не так давно в Беларуси, но уже чувствуют тут себя желанными гостями, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Топейро, игрок МФК «Столица» (Минск):

Самое главное, что мне здесь нравится, это люди. Они очень приветливые и с ними легко общаться.

Бето, игрок МФК «Столица» (Минск):

Вообще, я стараюсь проводить больше времени дома, но когда есть время и желание, я хожу в спортзал, смотрите какой я сильный. Я еще наберу форму и мы добьемся со «Столицей» отличных результатов.

Владимир Левус, главный тренер МФК «Столица» (Минск):

В жизни они веселые ребята. В общем-то, вживаются. Рони у нас русскоязычный, с Топейро и Бето у нас пока есть вопросы. Но футбольным языком общаемся.

К слову, перед переездом в Беларусь наша страна не представлялась им как «Терра инкогнита».

Топейро, игрок МФК «Столица» (Минск):

Я уже играл в Азербайджане, поэтому для меня смена страны не является чем-то сложным. В Беларуси я уже много видел и многое мне понравилось. В целом, я уже полностью адаптировался.

Бето, игрок МФК «Столица» (Минск):

Еще до приезда сюда я знал о белорусском мини-футболе и футболе большом. Например, я слышал об Александре Глебе. Многие ваши игроки успешно играют в России Европе, поэтому я здесь.

Любой специалист скажет вам, что если и приглашать в команду легионера, то он должен быть наголову, а то и на две сильнее белорусского игрока. Принесет ли дивиденды «столичникам» латиноамериканский вектор в селекции?

Владимир Левус, главный тренер МФК «Столица» (Минск):

За последние годы у нас уровень чемпионата намного вырос. В первую очередь, наверное, за счет легионеров, потому что все-таки не хватает белорусских ресурсов, молодежь пока не дотягивает до уровня топовых команд. Поэтому вынуждены приглашать легионеров из Украины. И сейчас впервые приехали к нам бразильцы.