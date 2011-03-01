Обыграв в матче за Суперкубок Беларуси ФК «Торпедо-БелАЗ», ФК «БАТЭ» стал двукратным обладателем трофея

Поединок за Суперкубок Беларуси между чемпионом – борисовским «БАТЭ» и финалистом кубка страны – жодинским «Торпедо-БелАЗ» стал, по сути, открытием нового футбольного сезона.

На противостояние географических соседей, прежде всего, было интересно посмотреть с точки зрения готовности существенно обновившего ряды «Торпедо» противостоять сильнейшему клубу страны, в отличие от соперника, успевшему получить солидную игровую практику.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

За последние девять дней мы провели три игры. Все на абсолютно разных покрытиях. Если на «Динамо» было зимнее поле, великолепное поле было в Париже, то сегодня искусственное. По большому счету, я рад, как команда адаптировалась ко всем покрытиям. Считаю, что во всех матчах мы очень хорошо выглядели. У нас длинная скамейка. И мы можем производить какие-то изменения, не теряя ничего в качестве самого футбола.

Скамейка у «БАТЭ», и вправду, длинная. На синтетику столичного футбольного манежа вышли лишь три футболиста, вышедших в основе на игру Лиги Европы в Париже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Столь ощутимая ротация состава не помешала чемпиону в целом контролировать ход встречи и выйти вперед на 31 минуте. Отличился Дмитрий Бага.

До этого эпизода команда Сергея Гуренко, к слову, смотрелась весьма прилично, да и пропущенный мяч не стал трагедией для «Торпедо».

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

Взяли нити игры в свои руки. Были моменты, чтобы забить, как у нас, так и у «БАТЭ». Я считаю, шла равная игра.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Такая рваная игра, где мы забили первый гол. До этого момента где-то мы нагнетали давление, затем начали прижиматься к своим воротам. Несколько раз у наших ворот было жарко.

Во второй половине игры Виктор Гончаренко дал поиграть и тем, на кого легла основная нагрузка во встрече с грозным французским «ПСЖ». Две из пяти замен, а в Суперкубке именно столько рокировок могут производить главкомы, оказались провидческими.

Сначала на 86 минуте злой гений «Торпедо» Ренан Брессан забил в ворота автозаводцев в пятой игре кряду. А в добавленное время Павел Нехайчик подкараулил ошибку голкипера жодинцев Антона Ковалевского и запротоколировал крупную победу борисовчан – 3:0. «БАТЭ», таким образом, второй год подряд стал обладателем Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Вышли люди, которые умеют забивать голы, – Брессан и Нехайчик, которые решили исход этого противостояние. Кубков, побед много не бывает. Мы очень довольны этим результатом.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

Ребята хотели победить, и это мне симпатизирует.

Если считать, что месяц назад у нас в клубе находилось всего два футболиста, то тот уровень игры, который мы показали сегодня, меня обнадеживает.