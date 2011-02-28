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Талисманами Зимних Олимпийских игр стали Леопард, Белый медведь и Заяц

28 февраля 2011 07:55
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Россияне определились с символами Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи в 2014 году.

Талисманами станут сразу трое: Леопард, Белый медведь и Заяц. Однако больше всего голосов завоевал представитель кошачьих.

Снежный Леопард, Полярный Мишка и Заяц заняли первые три места по результатам голосования. В нем участвовали более миллиона человек. Каждый из зверей словно олицетворяют олимпийские принципы — дружбу, уважение и стремление к совершенству.

Фото. Талисманы Зимних Олимпийских игр

А вот главный кандидат на победу — Дед Мороз — сам выбыл из борьбы. Ведь если бы он стал талисманом игр, ему пришлось бы перейти в собственность Международного олимпийского комитета.

Определились и с символами Паралимпийских игр: ими стали Солнечный мальчик и Снежинка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Талисманы Паралимпийских игр

# Фотофакт

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