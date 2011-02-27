В Раубичах в 2010 готовились к стартам самого разного уровня представители 38 государств

Не успел накал страстей минувшего этапа Кубка мира растопить фристайловый трамплин, как в воздух взлетают уже победители минского этапа Кубка Европы. Из самого сердца континента гости увезут домой целый багаж впечатлений.

Кристиан Кауфманн, тренер сборной Швейцарии по фристайлу:

Наш президент никогда не принимает участия в подобных мероприятиях. Я считаю, это прекрасно, когда президент страны любит спорт, развивает спорт, вместе со всеми принимает участие в соревнованиях. Мне это очень нравится!

Ханс Кайзер, представитель Международной федерации лыжного спорта (Австрия):

У себя в Австрии мы делаем упор на горнолыжные дисциплины. На этих стартах всегда много зрителей. Но наш президент, хоть и любит спорт, но предпочитает стоять на вершине горы, не рискуя с нее съехать.

Сергей Берестовский, участник этапа Кубка Европы (Казахстан):

Конечно, интересно даже посмотреть! У нас такого никогда не проводилось. Президент бежит, все бегут! Значит, поддержка у Президента хорошая!

Зарубежные спортсмены все чаще говорят и о самих Раубичах. Олимпийский центр по зимним видам спорта построили в далеком 74-м, однако спорткомплекс шагает в ногу со спортивным временем. О том, что база сегодня всемирно известна, а главное, востребована, свидетельствует география спортивных постояльцев, приезжающих сюда на тренировочные сборы. Только в прошлом году здесь готовились к стартам самого разного уровня представители 38 государств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь

Видите, сколько внимания у нас в стране уделяется спорту — и зимним, и летним видам спорта. Среди чиновников тоже очень много людей, которые профессионально занимаются спортом. Потому что те, кто закончил спортивную школу, 7-8 лет отзанимался, может, в будущем прошел училище олимпийского резерва — это серьезный уровень!

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской полготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Комплекс уже начинает потихоньку модернизироваться, вводятся новые объекты. Недавно у нас был введен крытый ледовый каток, завершилась реконструкция склонов для фристайла. Эти объекты сейчас позволяют принимать соревнования самого высокого ранга.

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